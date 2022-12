A dica do presidente do BC para uma boa relação entre Haddad e o mercado

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto deu pistas, nesta quinta-feira, 15, de como será sua ‘convivência’ como o governo de Luiz Inácio Lula da Silva pelos próximos dois anos. Em entrevista coletiva realizada na sede da autarquia, Campos Neto afirmou que o governo deve prezar por uma “boa comunicação” e que não pretende ser reconduzido para um novo mandato à frente da instituição em 2024. “Um mandato é suficiente para fazer o que eu preciso fazer. O Banco Central não é uma coisa de um mandato e de um presidente, é um trabalho que tem continuidade”, afirmou ele. “Desde o começo eu disse que não achava bom a recondução. Quando foi feita a lei de autonomia, eu inclusive fui contra isso.”

No Relatório Trimestral de Inflação divulgado nesta quinta-feira, a autarquia elevou sua estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano de 2,7% para 2,9% — a previsão é puxada pelo setor de serviços, que deve crescer, nas contas do Banco Central, 4,1% em 2022. Para o próximo ano, a expectativa é que a alta do PIB seja de 1%.

Questionado sobre o teor de sua conversa com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos últimos dias, o presidente do Banco Central deu a entender que o “segredo” para elevar os gastos sem causar estresse no mercado financeiro é a boa comunicação. “Os pontos de atenção que eu mencionei é que quando você comunica melhor, consegue fazer a mesma coisa com menos dano à credibilidade”, afirmou. “No final, o que importa para quem faz análise no mercado, não é o seu gasto no ano corrente, e sim como a dívida irá convergir no longo prazo.”

Em seu recado nas entrelinhas, Campos Neto entende que é relevante propor uma solução para o arcabouço fiscal o quanto antes. “Se o governo fizer um pouco de gasto corrente a mais, mas fizer um arcabouço com credibilidade, onde o mercado entende que vai ter uma convergência na trajetória da dívida, isso é mitigado”, afirmou. “Acho que dar mais informação e aumentar a transparência sobre o que vai ser feito no futuro vai ter um impacto positivo.”