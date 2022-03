A dancinha trilionária de Elon Musk, CEO da Tesla

Não basta ser apenas o homem mais rico do mundo, é preciso ter gingado — ou pelo menos mostrar vontade em ter. Elon Musk, 50, CEO da Tesla, cumpriu sua promessa e dançou durante a inauguração da nova fábrica companhia em Gruenheide, na Alemanha, repetindo o que já havia feito em Xangai, há dois anos, quando a Tesla abriu produção em Xangai. Com a inauguração da planta, as ações da Tesla subiram 6,8% na terça, vendidas a 984 dólares, fazendo com que o valor de mercado da empresa voltasse para a casa de 1 trilhão de dólares. A empresa havia atingido a marca em outubro do ano passado, mas perdeu em dezembro.

A dancinha de Musk marca o avanço global de sua companhia, que investiu 5 bilhões de euros na planta europeia. Com a fábrica, a Tesla aumenta sua capacidade de fabricar veículos utilitários e esportivos elétricos, em um momento que motores a gasolina estão em cheque graças a crise global de petróleo provocada pela invasão da Rússia, uma das maiores exportadoras do produto, à Ucrânia.

A questão para Musk é a rapidez com que a empresa pode aumentar a produção em meio aos desafios da cadeia de suprimentos em todo o setor, incluindo a escassez de semicondutores e metais de bateria. “O início da produção é bom, mas a produção em volume é a parte mais difícil”, afirmou ele durante uma visita ao local de construção da planta em outubro. O multibilionário disse então que a Tesla teria como meta fabricar de 5.000 a 10.000 veículos por semana até o final deste ano.

A fábrica da Tesla em Gruenheide é essencial para Musk capturar mais do mercado dos veículos elétricos em expansão da Europa. Na semana passada, ele afirmou que estava trabalhando em um novo “plano mestre” para a montadora e, nesta segunda, disse em redes sociais que “escalar para tamanho extremo” seria o assunto principal.

Os veículos estão saindo da linha de produção no coração automotivo da Alemanha, onde a Tesla contratou mais de 3.000 trabalhadores. Esse número deve crescer alguns milhares nos próximos meses, disse a Tesla em um comunicado por e-mail. A empresa espera empregar 12.000 pessoas quando a produção completa de veículos estiver em andamento, juntamente com uma operação de fabricação de baterias de 50 gigawatts-hora.