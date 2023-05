A cutucada de Haddad no BC sobre ‘dose’ no combate a inflação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu mais sinais nesta sexta-feira, 19, sobre sua relação cordial com o Banco Central, que difere da postura de outras esferas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante sua fala em um evento organizado pelo BC, em São Paulo, Haddad afirmou que “discutir política monetária não é afrontar política monetária”. Sem citar o atual patamar de 13,75% da Selic, principal ponto de discordância entre o BC e o governo, o ministro disse que a política monetária pode ser excessiva no remédio contra a inflação.

“Política monetária e fiscal são dois braços do mesmo organismo. Não há mão mais importante que a outra. As duas tem que trabalhar ativamente em proveito de uma política adequada. Sempre ouço autoridade monetária falar que quando se está combatendo uma infecção precisa-se tomar uma cartela do antibiótico, mas lembro que não duas cartelas”, disse o ministro nesta sexta-feira, 19.

Durante a fala, Haddad lembrou que o governo Lula 3 é o primeiro a assumir com a lei de autonomia do Banco Central vigente. A legislação foi aprovada em 2021, quando o presidente Roberto Campos Neto, que já estava no comando do BC indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assumiu como primeiro presidente do BC independente. Neste mês, o governo Lula indicou os dois primeiros nomes para diretorias do Banco Central: o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, para a diretoria de Política Monetária, e Ailton Aquino dos Santos para a diretoria de Fiscalização.

Sem entrar em polêmicas, Haddad usou sua fala na abertura do evento para, além de apaziguar os ânimos, tentar mostrar o caminho perseguido por seu ministério. Segundo ele, a atual gestão busca o bem estar das pessoas, e para isso é necessário “desenvolvimento com justiça social e baixas taxas de inflação”. ” Nos impusemos uma obrigação de crescer acima da média mundial. Sabemos que temos muito trabalho para frente para que isso volte a ser possível para que posamos compatibilizar responsabilidade fiscal com compromisso que temos que ter com o povo brasileiro em relação as demandas sociais”, afirmou.