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Economia

A crítica da Netshoes ao fim da taxa das blusinhas

Graciela Kumruian, presidente da Netshoes, conta o que a empresa espera de 2027

Por Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 08h00 | Atualizado em 26 set 2026, 09h11
Kumruian: “Deve haver regras iguais para todos que atuam no varejo”
Kumruian: “Deve haver regras iguais para todos que atuam no varejo” (@gracielakumruian/Instagram)
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A crítica da Netshoes ao fim da taxa das blusinhas Priorizar nos meus resultados Google

O fim da taxa das blusinhas prejudica a Net­shoes? A decisão sobre esse tópico cabe ao governo. No entanto, o ponto principal é que deve haver regras iguais para todos que atuam no varejo. A concorrência faz bem, mas não pode haver um jogo desequilibrado em que algumas empresas pagam taxas e outras não.

Qual é a perspectiva da empresa para 2027, diante dos juros elevados? Algumas categorias sofrem mais, mas os produtos ligados a corrida, saúde e bem-estar tendem a resistir melhor. São artigos de ticket médio mais baixo. De modo geral, estou otimista. Somos líderes no e-commerce em itens para esportes e no segmento de lifestyle esportivo. Esses mercados estão em alta, impulsionados pela maior preocupação com saúde e bem-estar.

Qual é a fatia de mercado da Netshoes? Fechamos o primeiro semestre com 26% de participação de mercado no on-line. Em corrida, temos quase 35%, e em futebol, 30%. Somamos cerca de 800 milhões de visitas por ano no site. Também abrimos nossa primeira loja física em São Paulo e lançamos a linha NStyle, focada em moda urbana de alto padrão. Ainda olhando para 2027, teremos a Copa do Mundo feminina de futebol no Brasil.

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A Copa pode impulsionar as vendas no ano que vem? Sim. Na Copa masculina, as vendas das camisas das seleções cresceram mais de 270% em relação à Copa de 2022. Para o torneio feminino, esperamos esse mesmo efeito e apostamos em novos produtos e na conexão com o lifestyle esportivo.

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Com reportagem de Bruno Andrade e Juliana Elias

Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30

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