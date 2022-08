A crise ambiental que está acabando com as cervejas nos EUA

As cervejarias são um dos setores mais impactados pelos aumentos dos preços, em especial do trigo e da cevada, que explodiram após a guerra entre Rússia e Ucrânia, grandes exportadores do cereal utilizado na fabricação da bebida. Apesar de todos os percalços enfrentados com os desequilíbrios nas cadeias de suprimentos gerados na crise sanitária e intensificados com a guerra, o que ameaça de fato a indústria americana é a escassez de dióxido de carbono (CO2).

O ingrediente já estava sob risco com as paralisações provocadas na pandemia que reduziram as operações de muitos fornecedores de dióxido de carbono para as cervejarias, mas agora uma crise ambiental agravou a situação. Há relatos de que o gás obtido por algumas cervejarias em Jackson Dome, um dos maiores centros de produção de gás dos Estados Unidos operado pela companhia Denbury, foi contaminado. Segundo a consultoria Advanced Cryogenics, uma possível mudança na geologia da região pode ter liberado contaminantes, como enxofre, nos poços de gás. A Denbury, uma das grandes produtoras de CO2, nega que haja qualquer tipo de contaminação afetando a oferta do produto.

A crise no fornecimento de dióxido de carbono levou a cervejaria artesanal Night Shift Brewing a anunciar o fim de suas operações em Everett, no estado de Massachusetts. “Soubemos que nosso fornecimento de CO2 foi cortado num futuro previsível, possivelmente mais de 1 ano até obtermos mais. Isso vai ser um problema que afeta muitas cervejarias locais, por isso somos provavelmente uma das muitas cervejarias que enfrentam esta nova ameaça ao nosso negócio”, disse em comunicado no Instagram.

A empresa também relata que trabalhava para tornar as instalações em Everett mais eficientes e planejava construir uma instalação maior em Filadélfia, mas a pandemia acabou atrapalhando os planos. Os problemas de ineficiência produtiva explicados pela empresa no comunicado, foram agora agravados com a escassez do co2. A cervejaria informou que vai terceirizar sua produção para Jack’s Abby e IBG, famosos cervejeiros artesanais do país.