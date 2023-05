A corrida de Galípolo por sabatina antes da próxima reunião do Copom

Indicado para a diretora de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo começará nesta terça-feira, 30, o périplo no Senado a fim de negociar sua sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Galípolo já se encontrou com o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), presidente da CAE. A ideia do braço-direito de Fernando Haddad era se encontrar pessoalmente com cada um dos senadores membros da comissão, mas isso atrasaria ainda mais a sabatina. Cardoso sugeriu que esses encontros fossem com as bancadas. Agilizaria o processo. Galípolo gostou da ideia. O primeiro encontro desta semana será com a turma do PSD.

Apesar do périplo, o secretário executivo do Ministério da Fazenda não tem do que se preocupar. Seu nome foi bem aceito por governistas e oposicionistas, chancelado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

A expectativa é que a sabatina ocorra antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), no dia 20 e 21 de junho. Entretanto, quem acompanha de perto as tratativas acredita que é mais garantido que ela ocorra apenas antes da reunião seguinte, no início de agosto.

