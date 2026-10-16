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‘A COP30 iniciou uma fase mais realista de combate à mudança do clima’, diz André Corrêa do Lago

Em entrevista ao programa VEJA+Verde, o embaixador faz um balanço da conferência de Belém e aponta o financiamento como principal obstáculo à ação climática

Por Diogo Schelp Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 10h06
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‘A COP30 iniciou uma fase mais realista de combate à mudança do clima’, diz André Corrêa do Lago Priorize VEJA no Google

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, realizada em Belém (PA) em 2025, fará a passagem de bastão da função em novembro na 31ª Conferência do Clima da ONU, a COP31, em Antalya, na Turquia. Ele defende que a presidência brasileira do encontro sobre mudanças climáticas no Brasil marcou o início de uma nova fase da diplomacia — menos dedicada a negociações formais e mais voltada à execução das decisões já aprovadas. “Já negociamos muito, agora temos que passar para a implementação”, disse o diplomata em entrevista ao programa VEJA+Verde.

Para sustentar essa transição, o Brasil criou uma estrutura própria: a agenda de ação da COP30 foi desenhada a partir do texto do primeiro balanço global do Acordo de Paris, aprovado em Dubai em 2023, e organizada em seis eixos que reuniram governos, empresas, prefeituras e organizações da sociedade civil. Segundo Corrêa do Lago, essa fórmula, criada em Belém, foi adotada ao longo deste ano por eventos de clima em Nova York, Londres e São Paulo.

O próximo passo concreto da presidência brasileira são os mapas do caminho. Corrêa do Lago prevê lançar em 3 de novembro, às vésperas da COP31, dois documentos — um sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis e outro sobre a redução do desmatamento. Construídos a partir de mais de 500 contribuições de países, empresas, academia e organizações da sociedade civil, não são novos acordos: servem como orientação para que governos saibam como implementar decisões já aprovadas por consenso, incluindo a preparação do segundo balanço global do Acordo de Paris, que será concluído na COP33.

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Petróleo e transição

Sobre o equilíbrio brasileiro entre produção de petróleo e transição energética, o embaixador apresenta a justificativa que costuma dar a interlocutores estrangeiros: cada país define seu próprio ritmo. “O Brasil escolheu um caminho em que a exploração de petróleo nos próximos anos vai permitir financiar a aceleração da transição”, diz o embaixador.

No campo do desmatamento, Corrêa do Lago diz que o Brasil avança de forma expressiva na redução da destruição florestal e que isso deverá aproximar o país de um perfil de emissões mais parecido com o de outras nações, em que transportes e indústria, e não florestas, dominam o inventário. Ele também defende que a agenda climática se torne política de Estado, não apenas de governo, e argumenta que ela beneficia a imagem dos produtos brasileiros no exterior.

Para o futuro imediato, o obstáculo é claro. Questionado sobre o principal entrave à ação climática hoje, o embaixador não hesita: “A boa notícia é que não é mais tecnologia e não é mais preço. É essencialmente financiamento”. Ao falar do legado pelo qual gostaria que a presidência brasileira da COP fosse lembrada, ele resume a ambição: “Gostaria muito que se dessem conta de que o Brasil, que tem uma tradição muito grande de diplomacia climática, procurou usar a COP30 para iniciar uma nova fase, muito mais realista de combate à mudança do clima, muito menos voltada para o exercício diplomático e muito mais voltada para resultados diretos para as pessoas, para o setor privado e para os outros atores.”

A COP31 ocorre de 9 a 20 de novembro, em Antalya, na Turquia, com um arranjo inédito entre Turquia e Austrália — divisão que, segundo o embaixador, confirma a lógica inaugurada em Belém.

O VEJA+Verde, conduzido pelo editor Diogo Schelp, traz empresários, personalidades, gestores públicos e especialistas para apresentar suas visões e soluções sobre um dos maiores desafios para a sobrevivência da humanidade: conciliar desenvolvimento econômico e social com preservação do meio ambiente. O programa pode ser assistido toda quinta-feira, às 17h, nos canais Samsung TV Plus canal 2059, LG Channels canal 126, TCL Channel 10031 e Roku 221, além de estar disponível no YouTube de VEJA.

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