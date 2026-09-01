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Economia

A conversa amistosa entre Joesley Batista e Donald Trump para reduzir tarifas contra o Brasil

Segundo o The Wall Street Journal, empresário se reuniu com Trump para falar sobre redução das tarifas sobre a importação de carne bovina brasileira

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 08h24 | Atualizado em 1 set 2026, 08h49
Donald Trump, com cabelo loiro e terno escuro, gravata dourada, sentado em cadeira clara, olhos fechados, parece pensativo ou adormecido. Uma pequena bandeira dos EUA está à sua esquerda, e um microfone à direita. À frente, uma placa azul com a palavra UNITED parcialmente visível
Donald Trump recebeu Joesley Batista no Salão Oval da Casa Branca em 20 de agosto (Alexis Jumeau/AFP)
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Joesley Batista, um dos controladores da JBS, conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reduzir as tarifas sobre a importação de carne bovina brasileira, segundo o jornal The Wall Street Journal. A articulação ocorreu em meio à alta dos preços da carne no mercado norte-americano.

De acordo com a publicação, o empresário se reuniu com Trump no Salão Oval da Casa Branca em 20 de agosto. Pessoas familiarizadas com o encontro disseram ao jornal que os dois discutiram como o aumento da oferta de carne brasileira poderia contribuir para reduzir os preços nos Estados Unidos caso o governo americano retirasse a tarifa de 26% sobre o produto.

No dia seguinte ao encontro, Trump anunciou nas redes sociais um plano para ampliar temporariamente a entrada de carne bovina estrangeira no país. Segundo o presidente americano, os produtos importados seriam comercializados com desconto de 25% em relação aos preços praticados no mercado.

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O encontro entre Joesley e Trump ocorreu um dia antes de uma conversa telefônica entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 21 de agosto, os dois presidentes conversaram por cerca de 80 minutos. Segundo o governo brasileiro, a pauta incluiu tarifas, combate ao crime organizado e os conflitos em andamento no mundo.

O Wall Street Journal afirma que a JBS teve influência na formação da posição do governo Trump sobre a importação de carne bovina antes mesmo do anúncio que ampliou temporariamente a entrada do produto estrangeiro.

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A companhia é a maior processadora de carnes do mundo e possui forte presença nos Estados Unidos. A empresa é controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista.

Outra companhia ligada ao grupo também teve participação relevante na política americana. A Pilgrim’s Pride, segunda maior processadora de frango dos Estados Unidos e controlada majoritariamente pela JBS, doou 5 milhões de dólares para a posse de Trump. Segundo o jornal, foi a maior contribuição individual para o evento.

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Carne mais cara pressiona Trump

A alta dos preços da carne bovina se tornou um problema para o governo Trump, que tenta reduzir o custo de produtos consumidos diariamente pelos americanos.

A decisão de ampliar temporariamente as importações, com o objetivo de aumentar a oferta e pressionar os preços para baixo, provocou reação negativa entre pecuaristas e parlamentares republicanos.

A National Cattlemen’s Beef Association, principal entidade do setor pecuário dos Estados Unidos, afirmou que a medida pode prejudicar os produtores e comprometer a estabilidade de longo prazo da indústria.

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Segundo o jornal, a iniciativa também encontrou resistência entre republicanos que disputam eleições competitivas nas eleições de meio de mandato em regiões rurais.

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