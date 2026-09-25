A conta indigesta na fusão da IMC com a dona do Pizza Hut
Dívida bilionária pode impactar valuation e participações ao fim das negociações
A possível união da IMC, franqueadora da Pizza Hut no Brasil, com o negócio de restaurantes da gestora Vinci Partners, dona do Outback no país, esbarra numa dívida de cerca de 1 bilhão de reais. O valor foi captado em debêntures para financiar a compra do Outback pela Vinci e, depois, transferido para a operação da Pizza Hut. Agora, a dívida pesa no cálculo do valor das empresas e na definição da fatia que cada parte terá no negócio.