O governo federal acumulou uma conta bilionária com subsídios aos combustíveis que ainda não se refletiu integralmente no déficit primário do país. Levantamento da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão vinculado ao Senado, indica que, se as obrigações fossem contabilizadas no momento em que surgiram, o resultado negativo das contas públicas entre janeiro e setembro teria passado de 90,2 bilhões de reais para até 112,5 bilhões de reais. A diferença, de 22,3 bilhões de reais, expõe uma particularidade da contabilidade oficial: como o Tesouro registra as despesas pelo critério de caixa, os subsídios que o governo deve, mas ainda não pagou, ficam fora do resultado primário corrente. Não significa que o dinheiro tenha desaparecido das contas. Significa que a despesa só aparecerá quando for efetivamente quitada.

O tamanho da fatura ajuda a explicar a preocupação. Até 17 de novembro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) havia desembolsado 20,5 bilhões de reais em subvenções, enquanto o estoque estimado de obrigações ainda não pagas, referentes às vendas realizadas até outubro, estava entre 23,7 bilhões e 27,2 bilhões de reais. Desse total, entre 15,8 bilhões e 18,5 bilhões de reais já correspondiam a períodos com prazo de pagamento vencido. O dado mais intrigante é que, na mesma data, havia 11,5 bilhões de reais em créditos extraordinários autorizados e ainda não utilizados. Ou seja, a falta de autorização orçamentária não explica, sozinha, o acúmulo dos pagamentos pendentes. O relatório não permite determinar quanto do atraso decorre de pendências na análise dos pedidos pela ANP e quanto resulta da programação financeira do governo.

A demora já está custando dinheiro aos cofres públicos. Segundo a IFI, os pagamentos foram realizados, em média, 76 dias depois do encerramento dos respectivos períodos de apuração. Em 70% dos valores pagos houve atualização pela taxa Selic, e os juros identificáveis nas ordens bancárias analisadas somaram 58 milhões de reais. Um episódio envolvendo a Petrobras ilustra o problema. A estatal recebeu em 6 de novembro um pagamento de 1,9 bilhão de reais relativo a vendas de diesel realizadas entre 1º e 15 de junho, 144 dias depois do encerramento daquele período. Como a ANP havia remarcado a data-limite para 30 de novembro, o pagamento foi considerado pontual em relação ao novo prazo. O exemplo revela como os indicadores formais de atraso podem esconder uma demora muito maior entre a comercialização do combustível e o ingresso efetivo dos recursos.

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A Petrobras, principal credora do programa, registrava 16,4 bilhões de reais em subvenções a receber no encerramento de setembro. O dinheiro devido pelo governo aparece como ativo no balanço da companhia, mas não como dívida pública nas estatísticas correntes. A situação cria um descompasso entre as contas do Tesouro e as da estatal, além de potencialmente afetar seu fluxo de caixa e o calendário de distribuição de dividendos. O relatório da IFI chama a atenção para a falta de transparência sobre esses compromissos: não existe publicação oficial consolidada do valor devido por período de apuração, obrigando os analistas a reconstruir os números a partir de movimentações de combustíveis, ordens bancárias e demonstrações financeiras das empresas.

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A conta pode ficar ainda mais salgada. A IFI estima que as medidas de subvenção adotadas em 2026 deverão gerar obrigações entre 53,9 bilhões e 69,8 bilhões de reais, dependendo da duração dos programas e dos volumes elegíveis. O governo arrecadou 15,8 bilhões de reais com o imposto sobre a exportação de petróleo entre março e outubro, uma das principais fontes de receita associadas à política de combustíveis. A arrecadação, porém, já havia sido incorporada às projeções oficiais. Para acomodar todos os subsídios que vencem até dezembro, seria necessário encontrar entre 19,2 bilhões e 23,1 bilhões de reais além do previsto na última avaliação bimestral do Orçamento. O pacote fiscal em discussão no Congresso prevê retirar até 10,5 bilhões de reais dessas despesas do cálculo da meta de 2026, caso seja aprovado. A medida aliviaria a pressão sobre o cumprimento da meta, mas não eliminaria o custo para a União.

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O risco agora é que uma parcela expressiva da conta atravesse o calendário e recaia sobre 2027. Em um dos cenários simulados pela IFI, que considera a manutenção do ritmo de pagamentos observado em outubro e a prorrogação das subvenções até dezembro, o valor transferido ao próximo exercício pode chegar a 45 bilhões de reais. A estimativa não representa apenas parcelas vencidas: inclui também obrigações cujo prazo normal de pagamento ocorrerá no ano seguinte. O problema é que o projeto de Orçamento de 2027 já compromete integralmente o limite de despesas e não prevê recursos específicos para esses subsídios. O relatório de avaliação fiscal que o governo deve divulgar nesta terça-feira, 24 de novembro, será o primeiro teste para saber como a equipe econômica pretende acomodar essa fatura. Até lá, permanece uma diferença entre o déficit que aparece nas estatísticas oficiais e o custo das obrigações que o governo já assumiu.