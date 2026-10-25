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Economia

A conta do ‘trade Flávio’ começa a chegar: derivativo de ações brasileiras desaba 10%

Contrato negociado no domingo sofre forte queda durante a apuração eleitoral, enquanto projeção aponta avanço de Lula

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 20h55
Jair Bolsonaro, de terno azul e camisa branca, fala em microfones da Band News e Rádio Bandeirantes, com Sérgio Moro à esquerda e um jovem sorridente à direita, em evento político
O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) fala à imprensa antes do debate contra Lula na Band, acompanhado de Sergio Moro e Nikolas Ferreira (TV Bandeirantes/Reprodução)
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A conta do ‘trade Flávio’ começa a chegar: derivativo de ações brasileiras desaba 10% Priorize VEJA no Google

A euforia que tomou conta da Faria Lima na sexta-feira começou a dar lugar a uma forte correção neste domingo, 25. Um contrato derivativo vinculado ao EWZ, principal fundo de ações brasileiras negociado nos Estados Unidos, chegou a registrar queda de 10,63% na plataforma Hyperliquid, em meio à mudança das expectativas sobre o resultado do segundo turno da eleição presidencial.

O contrato, identificado como xyz:EWZUSD, recuou para 40,456 dólares, depois de atingir a máxima de 46,30 dólares. A diferença entre os dois preços representa uma queda de 12,6%. O movimento ocorreu enquanto a apuração dos votos avançava e modelos estatísticos passaram a apontar uma vantagem crescente para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na plataforma PollingData, a probabilidade estimada de vitória de Lula passou de 87% para 93% ao longo da noite. Uma das projeções apontava resultado final de 51% dos votos válidos para o presidente e 49% para Flávio Bolsonaro. Os números representam estimativas estatísticas, não o resultado oficial da eleição.

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A reversão contrasta com o comportamento dos investidores na sexta-feira. Gestores ouvidos pelo Radar Econômico relataram uma forte convicção de que Flávio venceria a disputa. Na reta final do pregão, mesas de operações intensificaram apostas na valorização das ações brasileiras, na queda do dólar e no recuo dos juros futuros.

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O EWZ encerrou a sexta-feira em alta de 1,77%, cotado a 42,59 dólares, em Nova York. O movimento refletia parte do otimismo que havia levado investidores a ampliar a exposição ao Brasil na expectativa de uma mudança de governo.

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A queda registrada neste domingo, entretanto, ocorreu em um mercado de derivativos que funciona mesmo quando as bolsas tradicionais estão fechadas. A negociação permite alavancagem e está sujeita a oscilações acentuadas de liquidez. Por isso, a desvalorização do contrato não significa necessariamente que o EWZ ou o Ibovespa abrirão com perdas equivalentes na segunda-feira.

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Ainda assim, o movimento oferece um primeiro retrato da velocidade com que o mercado começou a rever as apostas eleitorais. Para os investidores que elevaram suas posições na sexta-feira, a abertura dos mercados tradicionais será o primeiro teste efetivo do tamanho dessa correção.

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Eleições
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