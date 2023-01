A companhia que oferece pacote para passageiro voar o quanto quiser

A companhia low-cost americana Frontier lançou um plano de assinatura que é o sonho de muitos apaixonados por viagens: pelo valor de 799 dólares (cerca de 4.175 na cotação atual) o passageiro pode voar o quanto quiser durante um ano, incluindo tanto destinos domésticos quanto internacionais. A empresa atende mais de 30 cidades nos Estados Unidos e também destinos no México, América Central e Caribe.

Os pacotes do “GoWild! All-You-Can-Fly” serão vendidos no site da companhia a partir do dia 17 e só podem ser adquiridos apenas por residentes dos Estados Unidos. As partidas acontecem a partir de maio deste ano. É possível reservar os voos nacionais com até um dia de antecedência e o embarque internacional precisa ser reservado com dez dias antes de voar. As reservas são feitas mediante a disponibilidade do voo. Há algumas restrições de data como como feriados e alguns fins de semana da alta temporada.

O passageiro que se empolgar com a aventura precisa estar atento nas letras miúdas do pacote. O valor para os voos ilimitados não incluem bagagem despachada, marcação de assento e também as taxas aeroportuárias. Essas taxas variam de acordo com o aeroporto e o destino. No caso de voos domésticos nos EUA, giram em torno de 15 dólares.

A Frontier opera nos EUA desde 1994 com hub em Denver, no Colorado. A companhia usa frota da Airbus, com modelos A320 e A321 das suas 119 aeronaves. No terceiro trimestre de 2022, a empresa registrou faturamento de 906 milhões, 35% acima que no mesmo período de 2019, antes da pandemia de Covid-19.