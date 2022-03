A certeira previsão de Temer sobre o presidente da Petrobras

O ex-presidente Michel Temer é, diga-se, um “conselheiro” do atual presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. Uma pessoa próxima ao ex-presidente relembrou a VEJA uma conversa que teve com Temer junto a empresários, temerosos com a gestão de Silva e Luna, em fevereiro de 2021, quando o presidente Jair Bolsonaro havia indicado o general ao posto havia pouco tempo. Silva e Luna só tomaria posse em abril. O presidente estava insatisfeito com os reajustes nos preços de combustíveis realizados sob a batuta do então presidente da estatal, Roberto Castello Branco.

Na ocasião, o mercado reagiu mal à investida de Bolsonaro na empresa. Temer fez questão de tranquilizar os empresários e investidores. “O Brasil e os acionistas vão se surpreender positivamente com Silva e Luna na presidência da Petrobras”, disse Temer na ocasião. Não acreditaram. E o resto é história. De fato, o general manteve a política de preços da empresa inalterada — em meio a pressões políticas e o aumento do preço dos combustíveis — e, inclusive por isso, vem sofrendo pressões e pode perder a cadeira na estatal. Tanto o Planalto como o Ministério da Economia estão empenhados para emplacar um novo nome em seu posto.