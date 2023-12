A celebração de Haddad com o aumento da nota de crédito do Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou nesta terça-feira, 19, a elevação na nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P). A nota passou de BB- para BB, ainda dois pontos abaixo do grau de investimento. Segundo o ministro, a melhora da classificação brasileira reflete a harmonia entre os três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – na busca pelo equilíbrio das contas públicas. “Era a última agência a rever a nota do Brasil. A Moody’s e a Fitch já tinham feito isso, no meio do ano. Penso que a S&P estava aguardando o desfecho das reformas pelo Congresso. Essa harmonia entre os Poderes, para colocar ordem nas contas, garantir orçamento e programas sociais, as agências percebem que há coordenação em torno de objetivo maior”, disse o ministro, citando a reforma tributária – que deve ser promulgada nesta quarta-feira pelo Congresso Nacional como um símbolo dessa harmonia. Nota de crédito

Apesar da elevação da nota pela S&P, o Brasil continua no chamado grau especulativo — em que apresenta um risco maior de não arcar com os compromissos —, mas a agência enxerga que o país está menos vulnerável ao risco no curto prazo. “A perspectiva estável reflete a nossa expectativa de que o país realizará progressos lentos na resolução dos desequilíbrios fiscais e tem perspectivas econômicas ainda fracas, o que pode ser equilibrado por uma posição externa forte e uma política monetária restritiva que está ajudando a fazer a inflação voltar para a meta”, diz um dos trechos do comunicado.

A S&P ainda elogiou a aprovação da reforma tributária naquilo que classificou como um histórico de implementação de “políticas pragmáticas” no país nos últimos sete anos.