A ‘calamidade’ vira alternativa de Guedes para o auxílio de R$ 600

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, 1º, que uma das formas de o governo de Jair Bolsonaro (PL) garantir a manutenção do Auxílio Brasil no valor de 600 reais em 2023 é a opção pela prorrogação do estado de emergência, autorizado pela PEC das Bondades como justificativa para o furo do teto de gastos. O ministro se referiu ao instrumento pelo termo “estado de calamidade”, que foi utilizado entre 2020 e 2021 por causa da Covid-19.

Em evento no Rio de Janeiro, Guedes afirmou que a prorrogação do estado de emergência seria uma “solução temporária” para viabilizar a manutenção do valor do auxílio. “Se a guerra da Ucrânia continua, prorroga o estado de calamidade (emergência) e paga os 600 reais. Agora, se acabou a guerra e precisa de uma solução estrutural permanente, ora, a Câmara já aprovou o imposto sobre lucros e dividendos”, declarou o ministro. A aprovação do estado de emergência, justificada pelo impacto econômico da disparada dos preços dos combustíveis em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia, foi a saída encontrada pelo governo e pelo Congresso para justificar a criação e ampliação de benefícios no ano eleitoral, o que seria proibido. As medidas, no entanto, valem até o fim de 2022. Apesar de o conflito no Leste Europeu continuar, os preços dos combustíveis estão em queda por causa do risco de recessão global. Logo, parte da justificativa da prorrogação do estado de emergência fica frágil. Nos últimos dois meses, por exemplo, a Petrobras reduziu em 20% o preço da gasolina nas refinarias. A alternativa estrutural defendida por Guedes, a taxação dos lucros e dividendos pagos por empresas a seus acionistas, está no texto da reforma do Imposto de Renda, que foi aprovado pela Câmara, mas agora está parado no Senado. A proposta prevê a correção em 31% na primeira faixa da tabela do IRPF – corrigir a tabela do IR também é uma das promessas de Bolsonaro para 2023. “A Câmara já aprovou o imposto sobre lucros e dividendos. Isso daria 69 bilhões de reais. Ou seja, dá perfeitamente para fazer um reajuste da tabela do Imposto de Renda, de 17 bilhões de reais, e mais o Auxílio. Se fizer isso, está tudo certo”, afirmou Guedes.

Efeito do Orçamento

A fala de Paulo Guedes diz respeito à repercussão no meio político sobre a entrega do Orçamento, que prevê o pagamento de 405 reais de Auxílio Brasil e não os 600 reais propagados por Bolsonaro em atos de campanha à reeleição. O relator do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), criticou a peça sem a rubrica do auxílio turbinado prometido. “Para nós, foi uma surpresa o governo não ter mandado. O Lula está prometendo, o Bolsonaro está prometendo. A nossa expectativa era que ele tivesse mandado uma proposta dando o reajuste de 200 reais. Uma pessoa de oposição pode prometer, mas o Executivo não precisa prometer, ele propõe. Nada o impede […] Ele (Bolsonaro) diz que vai continuar com esse valor no ano que vem, mas não propõe. Fica parecendo um discurso de candidato. O Legislativo está aqui para dialogar”, declarou.

A PLOA foi entregue na última quarta-feira pelo governo e prevê um teto de gastos de 1,7 trilhão de reais. O Auxílio Brasil está dentro do teto de gastos. Segundo a área econômica, o programa de 2023 custará 105 bilhões de reais com a previsão do benefício de 405 reais mensais. O reajuste para 600 reais exige um gasto extra de 52 bilhões de reais.