A bomba dos fundadores do KaBuM! para desfazer venda ao Magazine Luiza

Os irmãos Leandro e Thiago Ramos, fundadores do e-commerce de tecnologia e games KaBuM!, protocolaram um pedido de instauração de arbitragem com o intuito de anular a venda da empresa ao Magazine Luiza. A operação foi concluída em 2021, em um contrato que previa o pagamento de 3,5 bilhões de reais, composto por 1 bilhão de reais em dinheiro e outros 2,5 bilhões de reais conversíveis em ações do Magalu – 1 bilhão de reais desse montante deveria ser pago até 2024. Os irmãos, no entanto, alegam terem recebido menos da metade do preço acordado. Eles, agora, pedem que o tribunal de arbitragem, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, desfaça o negócio para restituir as ações do Kabum! ou para condenar o Magazine Luiza a pagar uma indenização que garanta o recebimento do preço acordado, em cumprimento às condições firmadas anteriormente.

No pedido, os fundadores da empresa contestam toda a operação e afirmam que o banco Itaú BBA, que atuava como seu assessor financeiro, estava em conflito de interesses e em conluio com o Magalu para favorecer os interesses do conglomerado varejista.

Os irmãos pontuam em seu pedido que o principal executivo da área de fusões e aquisições do banco, Ubiratan Machado, que atuou diretamente nas negociações em representação dos irmãos, é cunhado de Frederico Trajano, CEO do Magalu, e que essa circunstância não foi revelada durante as tratativas. Os irmãos citam ainda que, algumas horas após o negócio ter sido sacramentado, o Itaú BBA foi anunciado pelo Magazine Luiza para coordenar o follow-on da companhia, que seria realizado naquele mesmo dia para financiar a compra do KaBuM!. Segundo os irmãos, pelo serviço de coordenação do follow-on, o Itaú BBA teria recebido dezenas de milhões de reais do Magalu.

Na peça, os irmãos afirmam que “o conflito de interesses flagrante do Itaú BBA e do Sr. Ubiratan Machado descoberto pelos requerentes, aliado a uma análise criteriosa de como as tratativas negociais foram conduzidas para favorecer o Magazine Luiza”, e permitem a conclusão de que “o Itaú BBA e o seu diretor Ubiratan Machado agiram dolosamente em traição ao seu mandato e aos deveres fiduciários inerentes à prestação dos serviços de assessoria financeira, que pressupõe total e irrestrita confiança entre as partes”.

Segundo os irmãos, o contrato de venda da KaBuM! continha disposições que previam a recomposição do número de ações do Magazine Luiza para garantir o recebimento de 3,5 bilhões de reais, mas essa circunstância teria sido deliberadamente omitida pelo Itaú BBA com o objetivo de favorecer os interesses do Magazine Luiza: “o Itaú BBA e o Sr. Ubiratan Machado, diante da queda vertiginosa do valor das ações do Magazine Luiza logo após a celebração do Contrato de Compra e Venda, ocultaram dos Requerentes que o Anexo 5.1.2 (ii) do Contrato de Compra e Venda previa uma regra de recomposição do valor das ações que poderia (deveria!) ter sido invocada pelos Requerentes para exigir a recomposição do número de ações a ser recebida e induziram os Requerentes a acreditar que eles não tinham outra alternativa que não entregar a Kabum ao Magazine Luiza na data do fechamento por menos da metade do valor do preço acordado.”

