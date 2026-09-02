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Economia

A bolsa brasileira entre a crise no STF e a nova escalada do petróleo

Além dos desdobramentos políticos em Brasília, investidores monitoram o impacto da guerra entre EUA e Irã sobre petróleo, inflação e juros

Por Tássia Kastner 2 set 2026, 08h08
Dois homens de meia-idade, vestidos com togas pretas, sentados em cadeiras de couro marrom em um tribunal. O da esquerda, com cabelo grisalho, olha para a direita. O da direita, careca, olha para baixo, com uma gravata azul clara. Ambos estão atrás de uma bancada de madeira clara, com microfones e papéis à frente
Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes (Gustavo Moreno/STF)
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Os mercados financeiros globais continuam contaminados pela escalada da guerra entre Estados Unidos e Irã, que impulsiona o petróleo, aumenta o receio com a inflação, os juros da dívida pública nos países ricos e derruba as bolsas globais.

O efeito negativo dos novos bombardeios anulou, inclusive, a intervenção do Tesouro americano no mercado de títulos públicos, que tentava forçar a queda de juros. Os títulos de 30 anos voltaram a ser negociados com remuneração de 5,29% ao ano, acima do patamar em que estavam quando o secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou que dobraria a recompra de títulos.

Não à toa, os efeitos da escassez de petróleo continuam a ser sentidos pelo mundo. Os EUA são apenas o lugar mais visível, já que essa é uma guerra iniciada pelos americanos e que pesa sobre a popularidade do governo Trump. O preço do diesel atingiu o maior patamar desde abril nos por lá, de acordo com uma reportagem da Bloomberg

Nisso, o Livro Bege do Fed, que mostra as perspectivas para a economia americana, chega quase desatualizado nesta quarta-feira, mas ainda deve ser importante para ajustar as apostas de elevação de juros nos EUA, agora esperada para setembro. A agenda econômica do dia é completada pela divulgação do relatório ADP de abertura de vagas no mercado privado.

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O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, acompanha o pessimismo do exterior, enquanto investidores têm uma agenda político-econômica pesada. No Congresso, o Senado dá o próximo passo na tramitação da PEC do fim da escala 6×1 no Brasil, num momento em que Brasília pega fogo. De um lado, está a revelação, por parte da Polícia Federal, de uma suposta proximidade entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes, com a publicação de mensagens do banqueiro ao ministro do STF. De outro, o questionamento da legitimidade do ministro Alexandre Mendonça nos procedimentos ligados à investigação. 

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Correndo por fora está a iniciativa da oposição, no Senado, de pedir o impeachment de Moraes, com poucas chances de sucesso, e a revelação de novos pagamentos do Banco Master ao filme sobre Jair Bolsonaro

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