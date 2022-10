A boa notícia dos frigoríficos para a campanha de Bolsonaro

Atualizado em 13 out 2022, 17h09 - Publicado em 13 out 2022, 16h33

Após forte elevação dos preços das proteínas animais nos últimos dois anos, algumas carnes de consumo popular finalmente tiveram queda em seu valor em setembro, como mostrou o Índice de Preços aos Supermercados (IPS), calculado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) e pela Fundação Instituto de Pesquisas (Fipe). No Twitter, o presidente e candidato à eleição Jair Bolsonaro (PL) aproveitou para politizar o tema e atacar o candidato opositor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Carnes comumente utilizadas em churrascos tiveram retração. O filet mignon registrou a maior queda, de 6,88% no mês, seguido pelo músculo, com retração de 3,36%, e pela alcatra, de 2,37%. Na sequência veio a fraldinha, com diminuição de 1,71%, e a picanha, de 1,40%. O braço caiu 0,72%, o coxão duro, 0,70%, o contrafilé, 0,27% e o fígado, 0,26%.

Para Vlamir Brandalizze, especialista em agronegócio da Brandalizze Consulting, a queda se deve principalmente à safrinha de milho recorde que proporcionou uma ração mais barata para o setor de carnes e de proteína como um todo. No último trimestre do ano passado, a saca do milho chegou a custar acima de 110 reais devido a problemas com a safra, o que encareceu o custo de proteínas como carne, ovo e leite. Este ano, os custos estão entre 60 e no máximo 90 reais.

Já o farelo da soja, cuja tonelada chegou a custar 3 mil reais no ano passado, caiu para cerca de 2,6 mil reais. “Estamos com bons volumes de exportação, com alto faturamento, e a produção de ração mais competitiva dão condições para os empresários produzirem as carnes em condições mais baratas para o mercado doméstico”, diz ele, que lembra que o impacto se estende a outros produtos como o açúcar.

Na avaliação de Brandalizze, as medidas de Bolsonaro para reduzir o preço dos combustíveis também contribuíram com o barateamento do produto, ainda que em menor grau. “As medidas do governo, principalmente nos combustíveis, ajudaram para a logística. Isso também impactou no preço final porque os fretes não subiram mais. O impacto na energia elétrica ainda não chegou, mas pode ajudar ainda mais a baixar o custo de produção”, diz.

