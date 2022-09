A boa notícia à inflação e ao mercado vinda dos dados de emprego nos EUA

Divulgados na manhã desta sexta-feira, 2, os dados sobre a criação de empregos nos Estados Unidos em agosto vieram mais positivos que a expectativa dos economistas. No mês, foram 315 mil novas vagas de emprego, acima dos 300 mil estimados pelos economistas da Bloomberg.

Os números dão ânimo ao mercado, que está fazendo apostas sobre uma alta de juros de 0,75 pontos percentuais na próxima reunião do Federal Reserve Bank. Ainda que o mercado de trabalho americano esteja pujante, a alta de empregos veio em ritmo mais baixo que no mês anterior, quando foram criados 526 mil postos de trabalho, o que significa uma boa notícia nesse momento de uma política mais contracionista da maior economia do mundo.

“É um resultado que de forma geral aponta para um pequeno desaquecimento na margem no mercado de trabalho, que naturalmente se traduz em menor pressão inflacionária na margem”, diz Alejandro Ortiz, analista da Guide Investimentos. “O resultado em termos de mercado veio muito bom. O emprego veio em linha, teve uma desaceleração além do esperado nos salários nominais, a taxa de participação aumentou mais que o esperado também, e o aumento do desemprego foi bem pequeno”, diz ele.

A taxa de desemprego subiu para 3,7%, ante 3,5% no mês anterior, de acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês). A expectativa dos analistas econômicos era de um índice de 3,5%. “Ganhos de trabalho notáveis ocorreram em serviços profissionais e empresariais, saúde e comércio varejista”, disse o BLS em nota.