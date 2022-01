A ‘besta fora de controle’ temida por Paulo Guedes

Na manhã desta sexta-feira, 21, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um painel do Fórum Econômico Mundial de Davos, ao lado de importantes nomes da economia mundial como Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, e Kristalina Gueorguieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional.

Ao ser questionado por Geoff Cutmore, jornalista da rede de televisão americana CNBC, sobre como o Brasil vai lidar com o baixo crescimento do PIB em função da alta taxa de juros, Guedes exaltou as ações do Brasil ao longo de 2021, como a diminuição da relação dívida/PIB e a digitalização de pagamentos por meio do PIX.

E sobre a inflação, foi taxativo: “Minha sensação é que a besta está fora de controle. Eu não acho que a inflação é temporária”, disse ele. “Os bancos centrais estão dormindo no volante, eles deveriam estar cautelosos. A inflação vai ser um problema real. No Brasil, por causa da experiência trágica com a inflação, nos mexemos rápido”, disse ele.

Também participaram do painel Sri Mulyani Indrawati, ministra das Finanças da Indonésia, e Kuroda Harukiko, do banco central do Japão.