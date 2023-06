A atenção do Goldman Sachs sobre mudanças nos juros do Fed

O Goldman Sachs, um dos mais prestigiosos bancos de investimento do mundo, tem monitorado atentamente a situação econômica dos Estados Unidos e as políticas do Federal Reserve (Fed), o banco central do país. O banco prevê que a entidade fará uma pausa para avaliar a situação antes de considerar um novo aumento nas taxas de juros. O Federal Reserve já indicou que adotar tal pausa é um curso prudente de ação, considerando a incerteza em relação aos efeitos retardados dos aumentos de juros já implementados e o impacto do crédito bancário cada vez mais restrito. Ambos os fatores aumentam o risco de um aperto acidentalmente excessivo.

Apesar dessas preocupações, há sinais encorajadores de que o risco negativo para a economia está diminuindo. Embora os dados de atividade continuem a enviar sinais conflitantes, dá-se mais peso à resiliência dos dados concretos, particularmente aos gastos e ao mercado de trabalho, do que à fraqueza dos dados revelados nas pesquisas. “As lições aprendidas com o estresse bancário também levaram a uma confiança razoável de que não causará um golpe recessivo. Por estas razões, a probabilidade de uma recessão em 12 meses foi recentemente reduzida para 25%. No entanto, entende-se a posição cautelosa adotada pela liderança do Fed”, apontam os analistas do banco em relatório.

Porém, apesar dessa expectativa, o Goldman Sachs também prevê que a taxa de juros permanecerá alta, dado que o Fed quer ver uma melhora mais substancial na inflação. “O progresso em direção a um pouso suave continua no caminho certo, mas ainda há mais caminho a percorrer. A evidência mais forte de progresso vem do mercado de trabalho, onde nossa diferença entre empregos e trabalhadores, a taxa de demissões, relatórios de empresas sobre escassez de mão de obra e crescimento salarial caíram substancialmente. O núcleo da inflação do PCE caiu menos do que esperávamos até agora este ano, mas esperamos uma grande desaceleração ainda este ano e vemos muito menos motivo para as autoridades do Fed ficarem ansiosas do que no verão passado, porque a psicologia da inflação está se normalizando e há sinais encorajadores de arrefecimento à frente”, relata o banco.

A expectativa do banco indica que o ponto mediano mostrará um aumento adicional para um novo pico de 5,25 a 5,5%. “Supomos que seis participantes projetarão mais um aumento, seis anteciparão mais de um, e seis projetarão uma trajetória estável até o final de 2023”, projeta. A visão do banco continua a ser mais agressivas do que os preços do mercado para os próximos dois anos. “Isso se deve principalmente ao fato de vermos uma probabilidade menor de recessão do que a maioria dos participantes do mercado. Além disso, acreditamos em uma barreira um pouco mais elevada para cortes de juros”, analisam.

A economia ainda enfrenta desafios significativos, mas os indicadores sugerem que o risco de uma recessão em larga escala foi atenuado, e o progresso está sendo feito em direção à estabilização. A decisão de fazer uma pausa em sua reunião de junho reflete um nível saudável de cautela e prudência na política monetária. Em um ambiente de incertezas, é crucial que os tomadores de decisão tenham a oportunidade de avaliar a situação com clareza antes de procederem com qualquer ação que possa impactar a economia. Entretanto, é preciso notar que os dados econômicos mais fortes não são garantia de um futuro estável. Fatores externos e internos podem influenciar a economia de formas imprevisíveis. Ainda assim, as projeções para 2023 apontam para um aumento na taxa de crescimento do PIB e uma queda na taxa de desemprego, indicando que a economia pode estar se encaminhando para uma recuperação.