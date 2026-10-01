ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

A armadilha que assusta institutos de pesquisa no segundo turno

Novas exigências do TSE entram em vigor logo após a primeira votação e acendem alerta no setor sobre impugnações e multas que podem passar de R$ 100 mil

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 13h00
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Abdias Pinheiro/TSE)
Continua após publicidade
A armadilha que assusta institutos de pesquisa no segundo turno Priorize VEJA no Google

Os institutos de pesquisa eleitoral terão pouco tempo para comemorar — ou explicar — seus resultados no primeiro turno das eleições. No dia seguinte à votação de 4 de outubro, entram em vigor mudanças no sistema do Tribunal Superior Eleitoral que ampliam consideravelmente o detalhamento exigido para o registro dos levantamentos. É justamente quando começarão a ser preparadas as primeiras pesquisas do eventual segundo turno, marcado para 25 de outubro.

A alteração virou motivo de preocupação entre algumas das principais empresas do setor. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep), que reúne nomes como Datafolha, Quaest e Ipsos-Ipec, acionou o TSE pedindo um regime de transição e quer que, durante outubro, os novos campos sejam opcionais. A entidade também pediu garantias de que informações incompletas ou divergências na classificação metodológica não impeçam o registro ou a divulgação dos levantamentos nem produzam punições adicionais. 

A preocupação ganhou um ingrediente especialmente delicado: o pedido da Abep foi distribuído à ministra Estela Aranha. Há apenas três meses, ela relatou no próprio TSE um processo envolvendo uma pesquisa cujo registro havia sido feito de forma incompleta. Naquele caso, o tribunal decidiu por unanimidade que a ausência da complementação exigida comprometia a transparência e a fiscalização e, por isso, a pesquisa deveria ser considerada como não registrada. A empresa e um candidato foram condenados, cada um, à multa de 53 205 reais.

Pelas regras eleitorais atualmente em vigor, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações obrigatórias está sujeita a multa de 53 205 a 106 410 reais. 

Siga
Continua após a publicidade

É justamente aí que está o ponto de tensão para os institutos. O novo formulário do PesqEle aumenta o nível de detalhe solicitado. Além das informações já registradas, as empresas deverão especificar características da amostra, método utilizado para chegar aos entrevistados, eventual utilização de áudios, vídeos ou imagens e a ordem em que as perguntas foram apresentadas. Depois do campo, deverão acrescentar horário exato de início e término das entrevistas, tamanho efetivo da amostra, perdas, recusas e substituições, método de ponderação, taxa de resposta e limitações metodológicas identificadas. 

O TSE sustenta que não criou novas obrigações legais. Segundo o tribunal, a atualização apenas padroniza e detalha informações que já são exigidas pela Resolução 23 600 e busca ampliar a transparência e a possibilidade de fiscalização dos levantamentos.

Continua após a publicidade

Os institutos enxergam uma zona cinzenta. Se os novos campos não representam obrigações adicionais, querem saber quais serão as consequências de uma informação ausente, de uma classificação metodológica diferente daquela esperada pelo sistema ou de um dado considerado incompleto pela Justiça Eleitoral. Para a Abep, implementar a mudança no meio da eleição pode aumentar a insegurança jurídica justamente nas três semanas que separam os dois turnos.

O precedente relatado por Estela Aranha ajuda a explicar a inquietação. Na decisão de junho, o TSE afirmou expressamente que deixar de complementar uma informação obrigatória impediu a fiscalização imediata e foi suficiente para que o levantamento fosse tratado como não registrado. Agora caberá à ministra analisar o pedido do setor para estabelecer uma transição antes que o novo modelo passe a valer.

Continua após a publicidade

O primeiro turno acontece neste domingo, 4 de outubro. Caso nenhuma candidatura presidencial alcance maioria absoluta dos votos válidos, o segundo turno será realizado em 25 de outubro. 

Publicidade
TAGS:
Pesquisas Eleitorais
Radar Econômico
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA RELÂMPAGO

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).