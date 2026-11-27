A armadilha financeira da Braskem na reestruturação de sua dívida no México
Além de um aporte de 71 milhões de dólares, plano mexicano prevê mecanismo que pode obrigar a petroquímica brasileira a recomprar ações dos credores
A reestruturação da Braskem Idesa, subsidiária mexicana da Braskem, prevê uma injeção de 71 milhões de dólares pela matriz e a conversão de parte da dívida em ações. Os principais credores da Braskem já aceitaram incluir o aporte no plano de reestruturação da petroquímica no Brasil. O envio do dinheiro ainda depende da derrubada da decisão da Justiça paulista que suspendeu novos repasses ao México.
Pelo plano mexicano, os credores da Braskem Idesa trocariam 825 milhões de dólares em dívidas por ações equivalentes a um terço do capital da subsidiária. Se o plano for executado, eles poderão exigir, entre o quinto e o sexto ano da reestruturação, que a Braskem compre essas ações. Se exercerem esse direito, o pagamento caberá à matriz brasileira.