Ler Resumo





A reestruturação da Braskem Idesa prevê aporte de US$ 71 milhões pela matriz brasileira e troca de US$ 825 milhões em dívidas por ações. O envio dos recursos, já aceito por credores, ainda aguarda liberação da Justiça paulista. Entenda os impactos da operação para a petroquímica.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A reestruturação da Braskem Idesa, subsidiária mexicana da Braskem, prevê uma injeção de 71 milhões de dólares pela matriz e a conversão de parte da dívida em ações. Os principais credores da Braskem já aceitaram incluir o aporte no plano de reestruturação da petroquímica no Brasil. O envio do dinheiro ainda depende da derrubada da decisão da Justiça paulista que suspendeu novos repasses ao México.

Pelo plano mexicano, os credores da Braskem Idesa trocariam 825 milhões de dólares em dívidas por ações equivalentes a um terço do capital da subsidiária. Se o plano for executado, eles poderão exigir, entre o quinto e o sexto ano da reestruturação, que a Braskem compre essas ações. Se exercerem esse direito, o pagamento caberá à matriz brasileira.