A Apple vai mexer — bastante — no seu iPhone

No próximo dia 6 de junho, na tradicional conferência de desenvolvedores da Apple, será anunciada uma série de atualizações, bem como novos produtos da gigante tecnológica. Para os iPhones, a expectativa de mudanças inclui não apenas novas funcionalidades, mas toda uma reconfiguração de tela e aplicativos. O novo sistema operacional da Apple, iOS 16, cimenta significativas mudanças nos dispositivos.

Segundo informações da Bloomberg, haverá uma reformulação “abrangente” na tela de bloqueio do iPhone, que no momento inclui os recursos de data, hora, e botões de acesso rápido. A expectativa é de um papel parede com recursos semelhantes aos widgets, isto é, uma divisão maior na tela e diversas funcionalidades em destaque. Também para a interface de bloqueio, é esperado o recurso always-on display, com a exibição contínua dos recursos da tela, sem gastar muita energia.

Mais funcionalidades nas interações por redes sociais, especialmente em relação às mensagens de áudio, bem como novos recursos do app Health, foram outras novidades anunciadas. As novas informações, divulgadas neste último domingo, 29, se alinham com outros prévios anúncios sobre os novos dispositivos da Apple. Para iPhone 14 Pro, por exemplo, há forte expectativa de uma nova câmera frontal, melhorias no Face ID, um chip A16 e uma câmera traseira de 48 megapixels.

A Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (WWDC, na sigla em inglês) será sediado nos Estados Unidos, porém, haverá transmissão ao vivo YouTube às 14h, no horário de Brasília.

