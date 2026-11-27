O Santander Brasil vai realizar o cadastramento massivo de cartões de crédito e débito das bandeiras Mastercard e Visa no Click to Pay, modalidade de pagamento online que permite utilizar os cartões de crédito e débito em compras pela internet com apenas uma credencial, seguida de uma autenticação de segurança. Segundo executivos do banco ouvidos por VEJA Negócios nesta sexta-feira, 27, a medida pode reduzir as fraudes contra clientes entre 10% e 20% ao longo de 2027.

O banco habilitou mais de 10 milhões de clientes para terem as credenciais nas bandeiras Visa e Mastercard. Com a mudança, o consumidor não precisa cadastrar manualmente seus dados nas plataformas de pagamento: basta informar o telefone ou o e-mail para recuperar as credenciais e concluir a compra mediante autenticação.

Segundo Renata D’Ambrósio, head de Invisible Payments do Santander, o processo envolve duas etapas de autenticação. A primeira é feita para recuperar as credenciais associadas ao consumidor. Nesse momento, o cliente recebe um código por SMS ou e-mail para confirmar sua identidade e liberar os cartões cadastrados na plataforma.

Depois, para concluir a compra, é necessária uma segunda autenticação, que pode ser feita por meio do código de segurança (CVV) do cartão ou de biometria. “Para cada compra, é necessário fazer só uma autenticação. Caso ele vá para outro site de compras, será obrigatório fazer outra autenticação”, explica Renata D’Ambrósio, em entrevista a VEJA Negócios.

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De acordo com Gustavo Santos, diretor de Cards & Everyday Banking do Santander, a estrutura de autenticação e tokenização utilizada nos pagamentos digitais tende a ser mais segura do que os modelos tradicionais. O executivo considera plausível uma redução entre 10% e 20% nas fraudes com a adoção desse tipo de ferramenta.

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“Existe uma grande aposta que todo esse ecossistema é mais seguro. Então, teoricamente, as fraudes sofridas dentro desse modelo tendem a ser menores do que as estruturas mais antigas”, afirma Santos.

A evolução da solução também se reflete na adoção pelos clientes. Em 2026, o Click to Pay registrou crescimento de 40 vezes no faturamento e de 17 vezes no volume de transações em comparação com o ano anterior. Além disso, a taxa de aprovação das compras realizadas por meio da solução supera a média das transações online, evidenciando ganhos de conveniência, segurança e eficiência na jornada de pagamento digital.

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De acordo com Santos, o Santander tem 10% de participação no mercado brasileiro de cartões. A expectativa é que o cadastramento massivo no Click to Pay fortaleça a posição do banco na disputa pela principalidade dos clientes e amplie os resultados gerados pelo uso dos cartões.

“Com uma solução mais simples e uma experiência melhor, o cliente passa a escolher o Santander como seu banco principal. Com isso, utiliza mais os serviços da instituição, amplia o uso do cartão e gera mais resultados para o banco. ” Questionado sobre a possibilidade de ampliar sua participação de mercado, o executivo não comentou, mas demonstrou otimismo com o novo passo dado pela instituição financeira.