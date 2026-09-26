A aposta do mercado imobiliário em repúblicas ‘gourmet’
Com 450 milhões investidos, a Uliving lidera o mercado de moradias estudantis no Brasil, com alta ocupação e crescimento
Com 450 milhões de reais investidos em oito edifícios localizados nas cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, Porto Alegre, Campinas (SP) e Santos (SP), a Uliving aposta em um novo filão imobiliário — o das moradias estudantis. Com 2 200 leitos à disposição e taxa de ocupação de 91%, a empresa projeta um crescimento de 27% neste ano, o que elevaria seu faturamento para 65 milhões de reais.
Com reportagem de Bruno Andrade e Juliana Elias
Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30