A aposta do mercado imobiliário em repúblicas ‘gourmet’

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A Uliving investe pesado no mercado de moradias estudantis, com 450 milhões de reais em oito edifícios espalhados por grandes cidades brasileiras. Com 2.200 leitos e uma impressionante taxa de ocupação de 91%, a empresa projeta um crescimento de 27% e faturamento de 65 milhões neste ano. Entenda o sucesso desse novo filão imobiliário.

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Com 450 milhões de reais investidos em oito edifícios localizados nas cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, Porto Alegre, Campinas (SP) e Santos (SP), a Uliving aposta em um novo filão imobiliário — o das moradias estudantis. Com 2 200 leitos à disposição e taxa de ocupação de 91%, a empresa projeta um crescimento de 27% neste ano, o que elevaria seu faturamento para 65 milhões de reais.

Com reportagem de Bruno Andrade e Juliana Elias

Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30