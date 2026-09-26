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Economia

A aposta do mercado imobiliário em repúblicas ‘gourmet’

Com 450 milhões investidos, a Uliving lidera o mercado de moradias estudantis no Brasil, com alta ocupação e crescimento

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 08h00
Entrada de um edifício moderno com fachada laranja e detalhes em vidro, com o logo ULiving. Uma escadaria de concreto com corrimãos metálicos leva à porta principal. À esquerda, uma placa laranja e preta com o número 1218 e a frase UM NOVO JEITO DE VIVER. Árvores e folhagens verdes adornam a frente do prédio
Empreendimento da ULiving (./Divulgação)
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Com 450 milhões de reais investidos em oito edifícios localizados nas cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, Porto Alegre, Campinas (SP) e Santos (SP), a Uliving aposta em um novo filão imobiliário — o das moradias estudantis. Com 2 200 leitos à disposição e taxa de ocupação de 91%, a empresa projeta um crescimento de 27% neste ano, o que elevaria seu faturamento para 65 milhões de reais.

Com reportagem de Bruno Andrade e Juliana Elias

Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30

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