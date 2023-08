A aposta da Bloomin’ Brands, dona do Outback, para crescer mais

A holding Bloomin’ Brands, detentora das marcas Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie Grill no Brasil, apresentou nesta semana seu resultado financeiro referente ao segundo trimestre de 2023, com crescimento de 4,1% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Considerando o semestre, o aumento de vendas foi de 9,1% em relação a 2022.

O resultado faz parte do movimento de retomada do setor de restaurantes pós-pandemia. Neste ano, o grupo já inaugurou 13 novas unidades do Outback e espera mais três lançamentos até o fim do ano, com investimento total de 80 milhões de reais. As novas unidades vão se juntar às 152 que já operam no país.

Outra aposta da holding é expansão da marca Abbraccio, de restaurantes inspirados na culinária italiana, com abertura de duas novas unidades em São Paulo neste segundo semestre. O investimento total será de 10 milhões de reais.

Já a caçula do grupo, aberta durante a pandemia, a Aussie Grill atingiu 100 operações de delivery e inaugurou as duas primeiras unidades físicas, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

