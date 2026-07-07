ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

O impacto da eliminação da seleção brasileira na Ambev

Saiba por que as ações da empresa seguem o ritmo do futebol mundial

Por Veruska Costa Donato 7 jul 2026, 16h51 | Atualizado em 7 jul 2026, 17h09
Continua após publicidade
O impacto da eliminação da seleção brasileira na Ambev Priorize VEJA no Google

A eliminação precoce da seleção brasileira da Copa do Mundo continua repercutindo no mercado financeiro e pressionando os papéis da Ambev, a maior empresa de cerveja da América Latina.

Queda na bolsa

A avaliação é de que a saída antecipada do Brasil reduziu as expectativas de consumo durante um dos eventos mais importantes para a companhia. No fim da tarde desta terça-feira, as ações da empresa caíam 1,70%, negociadas a R$ 15,60.

Vendas reduzidas

Em entrevista à jornalista Veruska Donato, no programa Mercado, o especialista em açoes Gabriel Secco, da Valor Investimentos, explicou que o movimento reflete a revisão das projeções feitas pelos investidores.

Siga

Segundo ele, a expectativa inicial era de que a seleção avançasse mais na competição, prolongando o período de maior consumo de bebidas e impulsionando as vendas da empresa.

Copa é estratégica para a empresa

Secco destacou que a Copa do Mundo é um evento estratégico para o planejamento da Ambev. Com experiência de seis anos na companhia, ele afirmou que o torneio faz parte do calendário anual de projeções de receita e marketing.

Continua após a publicidade

Diferentemente de datas como o Carnaval, que ocorrem regularmente, a Copa carrega um fator de imprevisibilidade que pode alterar completamente as estimativas de desempenho.

Ciclo interrompido de ganhos

Na avaliação do especialista, a eliminação do Brasil interrompe um ciclo de consumo que poderia se estender por cerca de 45 dias. Com menos jogos da seleção, diminuem também as reuniões entre amigos, os churrascos e a compra de bebidas, afetando diretamente um dos principais motores de vendas da cervejaria durante o evento.

Gasto direcionado a outros mercados

Gabriel Secco observou ainda que esse dinheiro não deixa de circular na economia, mas tende a ser direcionado para outros segmentos.

Continua após a publicidade

Mesmo assim, a Ambev figura entre as empresas mais impactadas pela mudança de comportamento do consumidor, já que boa parte da expectativa de vendas estava ligada ao desempenho da seleção brasileira na competição.

A ressaca da derrota brasileira

Na segunda-feira as ações da Ambev fecharam em queda de 2,52%, sendo negociadas a R$ 15,88, logo após a desclassificação do Brasil. O desempenho nesta terça-feira mostra que o mercado continua ajustando suas projeções para a companhia diante do novo cenário.

Embora o impacto seja concentrado em um evento específico, investidores acompanham de perto os próximos resultados da Ambev para medir quanto da frustração com a Copa poderá efetivamente aparecer nos números da empresa ao longo dos próximos trimestres.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Carlo Ancelotti
Casemiro (jogador)
Copa do Mundo 2026
Neymar
Seleção Brasileira de Futebol
VEJA Mercado em Vídeo
Vinícius Junior
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).