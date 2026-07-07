O impacto da eliminação da seleção brasileira na Ambev
Saiba por que as ações da empresa seguem o ritmo do futebol mundial
A eliminação precoce da seleção brasileira da Copa do Mundo continua repercutindo no mercado financeiro e pressionando os papéis da Ambev, a maior empresa de cerveja da América Latina.
Queda na bolsa
A avaliação é de que a saída antecipada do Brasil reduziu as expectativas de consumo durante um dos eventos mais importantes para a companhia. No fim da tarde desta terça-feira, as ações da empresa caíam 1,70%, negociadas a R$ 15,60.
Vendas reduzidas
Em entrevista à jornalista Veruska Donato, no programa Mercado, o especialista em açoes Gabriel Secco, da Valor Investimentos, explicou que o movimento reflete a revisão das projeções feitas pelos investidores.
Segundo ele, a expectativa inicial era de que a seleção avançasse mais na competição, prolongando o período de maior consumo de bebidas e impulsionando as vendas da empresa.
Copa é estratégica para a empresa
Secco destacou que a Copa do Mundo é um evento estratégico para o planejamento da Ambev. Com experiência de seis anos na companhia, ele afirmou que o torneio faz parte do calendário anual de projeções de receita e marketing.
Diferentemente de datas como o Carnaval, que ocorrem regularmente, a Copa carrega um fator de imprevisibilidade que pode alterar completamente as estimativas de desempenho.
Ciclo interrompido de ganhos
Na avaliação do especialista, a eliminação do Brasil interrompe um ciclo de consumo que poderia se estender por cerca de 45 dias. Com menos jogos da seleção, diminuem também as reuniões entre amigos, os churrascos e a compra de bebidas, afetando diretamente um dos principais motores de vendas da cervejaria durante o evento.
Gasto direcionado a outros mercados
Gabriel Secco observou ainda que esse dinheiro não deixa de circular na economia, mas tende a ser direcionado para outros segmentos.
Mesmo assim, a Ambev figura entre as empresas mais impactadas pela mudança de comportamento do consumidor, já que boa parte da expectativa de vendas estava ligada ao desempenho da seleção brasileira na competição.
A ressaca da derrota brasileira
Na segunda-feira as ações da Ambev fecharam em queda de 2,52%, sendo negociadas a R$ 15,88, logo após a desclassificação do Brasil. O desempenho nesta terça-feira mostra que o mercado continua ajustando suas projeções para a companhia diante do novo cenário.
Embora o impacto seja concentrado em um evento específico, investidores acompanham de perto os próximos resultados da Ambev para medir quanto da frustração com a Copa poderá efetivamente aparecer nos números da empresa ao longo dos próximos trimestres.
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