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Economia

99Food acusa Keeta de usar mesma prática contestada na Justiça

Empresa eleva o tom após derrota no TJSP, afirma que rival também adota exclusividades e promete recorrer da decisão

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 11h55
99Foods
99Food (//Divulgação)
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A 99Food elevou o tom contra a Keeta depois da derrota sofrida no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em posicionamento enviado ao Radar Econômico, a empresa afirmou que a rival chinesa também pratica cláusulas de exclusividade semelhantes às que contesta na Justiça.

“Embora respeite a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca das cláusulas de exclusividade parcial questionadas pela Keeta, mas igualmente praticadas por ela, a 99Food entende que o julgamento se baseou em compreensão equivocada dessas cláusulas e de seus legítimos propósitos”, afirmou a companhia.

A 99Food também confirmou que recorrerá da decisão. Segundo a empresa, o TJSP analisou o caso sem uma investigação mais ampla sobre o atual mercado de delivery e sobre os efeitos concorrenciais das exclusividades parciais.

Nesse ponto, a companhia tenta usar a recente decisão do Cade como argumento a seu favor. O órgão antitruste negou neste mês um pedido de medida preventiva apresentado pela Keeta contra as cláusulas da 99Food e manteve a investigação sobre o caso.

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Para a 99Food, os acordos de exclusividade são voluntários, têm prazo limitado e ajudam uma plataforma entrante a ganhar escala de restaurantes, consumidores e entregadores para disputar espaço com o líder do setor.

“A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo não encerra o processo e será objeto dos recursos cabíveis”, afirmou a companhia, que diz confiar na reversão do julgamento.

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A 99Food informou ainda que suas operações e parcerias com restaurantes e entregadores seguem normalmente.

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