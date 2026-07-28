99Compras chega a São Paulo com investimento de R$ 100 milhões e aposta em superapp

A 99 deu mais um passo na estratégia de ampliar sua atuação além da mobilidade. A empresa anunciou a chegada da 99Compras à cidade de São Paulo e a mais de 20 municípios da região metropolitana, em um movimento que envolve investimento de 100 milhões de reais e fortalece a disputa pelo mercado de delivery de compras do dia a dia.

A plataforma reúne diferentes categorias de produtos, como supermercado, farmácia, pet shop, bebidas, floricultura, beleza, brinquedos e utensílios domésticos. A operação estreia com cerca de 3 mil parceiros comerciais, incluindo redes como Americanas, Atacadão, Carrefour, Cobasi, Petz, St. Marche e Ultrafarma, além de uma base superior a 200 mil entregadores parceiros, responsáveis pelas entregas imediatas e agendadas.

Segundo Talita Poleto, diretora comercial da 99Compras, a expansão para a capital paulista representa um marco para o serviço. “São Paulo reúne escala, diversidade e um consumidor cada vez mais conectado; por isso, a chegada à capital paulista marca um novo momento para a 99Compras. Queremos mostrar que é possível combinar preços competitivos, conveniência, excelência logística e uma experiência diferenciada em uma única plataforma”, afirma.

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A expansão faz parte de um plano iniciado neste ano. Depois da estreia em Goiânia, em abril, a empresa avançou para cidades do ABC Paulista e Guarulhos antes de desembarcar na capital. O movimento acompanha a evolução do comércio eletrônico no país. Dados da Euromonitor citados pela companhia mostram que a participação do varejo online no Brasil saltou de 5% para 20% entre 2015 e 2024, refletindo uma mudança no comportamento do consumidor.

Para atrair novos usuários, a 99 oferecerá cupons de até 99 reais de desconto e frete grátis nos dois primeiros pedidos durante o lançamento. A empresa também criou incentivos para os entregadores parceiros, com ganhos por corrida que podem chegar a 20 reais nesse período.

Com a expansão da 99Compras, a companhia reforça sua estratégia de atuar como um superapp, reunindo em um único aplicativo serviços de mobilidade, delivery de refeições, compras, logística e soluções financeiras. Atualmente, a plataforma conta com mais de 60 milhões de usuários ativos no Brasil.

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Entre as categorias que mais têm impulsionado o crescimento da operação está a de farmácia. Em Goiânia, esse segmento já responde por 28% dos pedidos realizados na plataforma. Na Grande São Paulo, mesmo em fase inicial, representa 22% das compras. O tempo médio de entrega é de 24 minutos, e produtos como fraldas, itens de higiene, nutrição infantil, preservativos, testes de gravidez e analgésicos estão entre os mais procurados pelos consumidores.