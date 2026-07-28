ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

99Compras chega a São Paulo com investimento de R$ 100 milhões e aposta em superapp

Plataforma amplia operação para a capital e mais de 20 cidades da região metropolitana, e reforça estratégia para disputar o mercado de delivery de compras

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 14h58
Mão de uma pessoa segurando uma sacola de tecido amarela com o logo 99 Compras, contendo pão, maçãs, laranjas e bananas. Na mesa amarela, há uma tábua de madeira com cheiro-verde e salsinha picada, um pão rústico e uma tigela amarela com frutas variadas
99 Compras chega a São Paulo (99/Divulgação)
Continua após publicidade
99Compras chega a São Paulo com investimento de R$ 100 milhões e aposta em superapp Priorizar nos meus resultados Google
Continua após a publicidade

A 99 deu mais um passo na estratégia de ampliar sua atuação além da mobilidade. A empresa anunciou a chegada da 99Compras à cidade de São Paulo e a mais de 20 municípios da região metropolitana, em um movimento que envolve investimento de 100 milhões de reais e fortalece a disputa pelo mercado de delivery de compras do dia a dia.

A plataforma reúne diferentes categorias de produtos, como supermercado, farmácia, pet shop, bebidas, floricultura, beleza, brinquedos e utensílios domésticos. A operação estreia com cerca de 3 mil parceiros comerciais, incluindo redes como Americanas, Atacadão, Carrefour, Cobasi, Petz, St. Marche e Ultrafarma, além de uma base superior a 200 mil entregadores parceiros, responsáveis pelas entregas imediatas e agendadas.

Segundo Talita Poleto, diretora comercial da 99Compras, a expansão para a capital paulista representa um marco para o serviço. “São Paulo reúne escala, diversidade e um consumidor cada vez mais conectado; por isso, a chegada à capital paulista marca um novo momento para a 99Compras. Queremos mostrar que é possível combinar preços competitivos, conveniência, excelência logística e uma experiência diferenciada em uma única plataforma”, afirma.

Continua após a publicidade

A expansão faz parte de um plano iniciado neste ano. Depois da estreia em Goiânia, em abril, a empresa avançou para cidades do ABC Paulista e Guarulhos antes de desembarcar na capital. O movimento acompanha a evolução do comércio eletrônico no país. Dados da Euromonitor citados pela companhia mostram que a participação do varejo online no Brasil saltou de 5% para 20% entre 2015 e 2024, refletindo uma mudança no comportamento do consumidor.

Siga

Para atrair novos usuários, a 99 oferecerá cupons de até 99 reais de desconto e frete grátis nos dois primeiros pedidos durante o lançamento. A empresa também criou incentivos para os entregadores parceiros, com ganhos por corrida que podem chegar a 20 reais nesse período.

Com a expansão da 99Compras, a companhia reforça sua estratégia de atuar como um superapp, reunindo em um único aplicativo serviços de mobilidade, delivery de refeições, compras, logística e soluções financeiras. Atualmente, a plataforma conta com mais de 60 milhões de usuários ativos no Brasil.

Continua após a publicidade

Entre as categorias que mais têm impulsionado o crescimento da operação está a de farmácia. Em Goiânia, esse segmento já responde por 28% dos pedidos realizados na plataforma. Na Grande São Paulo, mesmo em fase inicial, representa 22% das compras. O tempo médio de entrega é de 24 minutos, e produtos como fraldas, itens de higiene, nutrição infantil, preservativos, testes de gravidez e analgésicos estão entre os mais procurados pelos consumidores.

Publicidade
TAGS:
99Food
comida
Compras
Economia
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).