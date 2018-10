99 zera taxa cobrada de taxistas do Brasil e reduz tarifa para SP

A 99 zerou a taxa cobrada de taxistas de todo o Brasil, exceto na cidade de São Paulo, onde houve uma redução da tarifa de 10,99% para 4,99%. Os novos valores permanecem em vigor até dezembro. As taxas são uma das principais reclamações dos motoristas que prestam serviços para aplicativos.

“A 99 nasceu como um aplicativo de táxi e essa ação visa fortalecer a categoria e ampliar sua competitividade frente ao carro particular”, afirmou o diretor de Estratégia e Planejamento da 99, Davi Miyake, em comunicado.

Segundo a empresa, o aplicativo cresceu 30% no primeiro semestre do ano. Em junho, a 99 anunciou uma mudança para tornar as corridas até 23% mais baratas – na época, a empresa reduziu a taxa de serviço cobrada aos motoristas, de 19,99% para 17,99%.

Em janeiro deste ano, a 99 foi comprada pela chinesa DiDi Chuxing. Desde então, a 99 investiu em uma atualização para o aplicativo (criticada pelos usuários) e inaugurou um espaço novo para fidelizar mais motoristas.

Mudanças

A 99 criou uma solução para os funcionários que sentem sono depois do almoço. A empresa inaugurou, em julho, uma sala de soneca em seu escritório de São Paulo.

No espaço, os funcionários não são monitorados – não há um tempo máximo de permanência no local. “Os funcionários já faziam uma pausa depois do almoço”, contou a gerente de Facilities da 99, Juliana Dias.

A sala foi inspirada na técnica power nap, soneca revigorante, que pode deixar as pessoas mais dispostas. Segundo Juliana, a mudança foi bem-recebida pelos funcionários. “A 99 é uma empresa jovem, cerca de 70% dos colaboradores têm até 30 anos”.

Ela descarta a possibilidade de queda na produtividade dos funcionários. “Medimos a produtividade por entrega, 70% estão alcançando seus objetivos”.

A 99 também criou o pet day. Todo mês, em um dia agendado, é possível levar seus bichinhos de estimação ao trabalho. Segundo Juliana, a novidade atendeu a uma solicitação dos próprios funcionários. “Isso aumenta o senso de comunidade”, conta ela.

Apesar dos cachorros serem os convidados mais comuns, outros bichinhos são permitidos no ambiente. Os donos têm que seguir algumas regras, como sempre acompanhar o animal e respeitar o tamanho máximo permitido: um cão deve ter, no máximo, 15 kg e 43 cm.

A empresa também orienta os donos a marcar menos reunião e compromissos durante o pet day.