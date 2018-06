99 vai permitir que refugiados se inscrevam como motoristas do app

A 99 vai permitir que motoristas estrangeiros cadastrem-se na plataforma a partir desta quarta-feira, Dia Mundial do Refugiado. A iniciativa é uma parceria com o Instituto Adus, que auxilia pessoas em situação de refúgio a reconstruírem suas vidas no Brasil.

Para realizar o cadastro, os refugiados precisarão de um número de CPF e de uma CNH com EAR (exerce atividade remunerada) – ambos os documentos podem ser obtidos com o governo brasileiro. Durante o cadastro no aplicativo da 99, os motoristas devem digitar a data de emissão do RNE (Registro Nacional de Estrangeiros) no campo “data de emissão de RG”.

Uma parceria da 99 com locadoras de carro também deve ajudar os estrangeiros. Com isso, é possível alugar veículos a preços menores.

Motoristas da plataforma também são beneficiados com outras parcerias que dão descontos em restaurantes, celulares e até em um curso de inglês. O Instituto Adus oferece aos estrangeiros curso de português e de qualificação profissional.