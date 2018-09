99 coloca câmeras dentro de carros para vigiar viagens em São Paulo

A 99 começa a testar nesta terça-feira a instalação de câmeras de monitoramento dentro dos carros que trabalham para o aplicativo de transporte. Os veículos com a tecnologia serão identificados para que os passageiros saibam que estão sendo filmados. Segundo o aplicativo, o objetivo da medida é oferecer mais segurança aos usuários.

O movimento acontece enquanto a chinesa Didi Chuxing, que comprou o controle da 99 em janeiro, reformula seus procedimentos de segurança após uma passageira ser estuprada e assassinada por seu motorista na China.

A cidade de São Paulo será a primeira a receber os novos dispositivos de monitoramento. Outras cidades brasileiras devem receber as câmeras ao longo dos próximos meses. A empresa ainda avalia a possibilidade de subsidiar o aparelho aos motoristas.

A câmera será diretamente conectada à Central de Segurança da 99. Com o dispositivo, será possível acompanhar a corrida em tempo real. “Assim, o aplicativo pode identificar situações de risco e tomar as medidas cabíveis. O material também poderá ser usado para ajudar na identificação pessoas que cometerem infrações”, afirmou a empresa em comunicado.

No futuro, a empresa diz que pretende incluir lentes com visão noturna e “olho de peixe”, que permite um ângulo mais amplo para monitorar o que acontece dentro do veículo.