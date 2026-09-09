9/9: IFood tem ofertas a partir de R$ 1 e descontos de até 70% nesta quarta-feira

Ofertas a partir de 1 real e descontos de até 70% marcam a programação do 9/9 nesta quarta-feira. A data, uma das chamadas “datas duplas” do calendário promocional do varejo, concentra campanhas de diferentes categorias para estimular o consumo em um período curto. No iFood, por exemplo, a ação reúne restaurantes, mercado, farmácia, bebidas e outras verticais.

Os preços promocionais fazem parte de uma agenda que se estende durante todo o mês. Entre 9 e 15 de setembro, há descontos de até 30 reais em compras de mercado e de até 20 reais em farmácias. No Dia do Cliente, em 15 de setembro, a plataforma terá mais de 24 ofertas a partir de 1 real. Clientes de São Paulo e região metropolitana e assinantes do Clube iFood também terão frete grátis no período.

As datas duplas ganharam espaço no varejo ao transformar um dia específico em uma janela de descontos, criando um motivo adicional para o consumidor antecipar ou realizar compras. A concentração das ofertas também permite às empresas ampliar o tráfego nas plataformas e testar o interesse por diferentes categorias de produtos e serviços.

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A estratégia ocorre em um momento de expansão do e-commerce para além do delivery de comida. Atualmente, um em cada três clientes que pedem refeições por aplicativo também compra produtos de mercado, farmácia, pet ou bebidas. No último ano fiscal, as categorias “não-food” movimentaram mais de 10 bilhões de reais, um crescimento de aproximadamente 50% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Ifood.