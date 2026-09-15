83% dos fãs se planejam financeiramente para ir em shows, mas 1 a cada 3 ainda se endivida

Ir a shows e festivais exige planejamento financeiro para a maioria dos consumidores, mas nem sempre a organização evita o endividamento. Uma nova pesquisa da Serasa, em parceria com o Mapa dos Festivais e realizada pelo Instituto Opinion Box mostra que 83% dos frequentadores de eventos musicais se planejam financeiramente para participar deles.

Entre os que se organizam, 45% começam a guardar ou separar dinheiro de um a três meses antes da data. Apesar disso, 33% dos entrevistados afirmam já ter contraído dívidas por causa de shows e festivais. Outros 33% recorreram à reserva de emergência e 14% deixaram de pagar alguma conta básica para conseguir participar de um evento.

O ingresso também não é necessariamente o maior gasto. Para 32% dos fãs, alimentação e bebidas pesam mais no orçamento do que a própria entrada, apontada por 29%. Hospedagem representa 18% dos gastos, enquanto transporte corresponde a 13%.

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Entre as principais estratégias para viabilizar a participação estão economizar ou reduzir outros gastos (45%), separar dinheiro aos poucos (41%) e parcelar o ingresso (38%). Outros 20% usam o salário ou a renda do mês, enquanto 19% fazem renda extra. Em relação aos valores gastos, 52% dos frequentadores desembolsaram mais de 600 reais no último evento musical a que foram, enquanto 33% gastaram mais de mil reais.

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No entanto, o levantamento revela que mesmo entre os que se planejam, 39% já se arrependeram de algum custo relacionado a shows ou festivais. Desse grupo, 40% disseram que a experiência não correspondeu às expectativas e 27% afirmaram ter gastado mais do que planejavam.