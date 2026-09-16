ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

82% das famílias brasileiras estão endividadas, maior nível desde fevereiro

Valor das dívidas em atraso chega a R$ 592 bilhões e cresce mais rápido que o número de inadimplentes; famílias de menor renda são as únicas a registrar piora

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 09h00
Empresas que utilizam o Cadastro Positivo aprovam mais crédito, enquanto reduzem inadimplência, diz Serasa Experian
Inadimplência (Csamhaber/Pixabay/VEJA.com)
Continua após publicidade
82% das famílias brasileiras estão endividadas, maior nível desde fevereiro Priorizar nos meus resultados Google

O endividamento das famílias brasileiras permanece em patamar recorde pelo sétimo mês consecutivo. Em agosto, 82% declararam possuir algum tipo de dívida, enquanto 29,9% estavam com contas em atraso e 12,5% afirmaram não ter condições de pagar o que devem, segundo levantamento do Pagou Fácil, plataforma digital da Paschoalotto.

O percentual de famílias endividadas é o maior desde fevereiro de 2026. O prazo médio das contas atrasadas também aumentou e chegou a 65 dias. Além disso, 19,2% das famílias já destinam mais da metade da renda mensal ao pagamento de dívidas.

Os números revelam, porém, uma mudança na dinâmica da inadimplência. Entre julho e agosto, o número de inadimplentes avançou apenas 0,06%, chegando a 83,9 milhões de pessoas. Já o estoque de dívidas em atraso cresceu 0,96%, alcançando 592 bilhões de reais.

Ou seja, enquanto a quantidade de brasileiros inadimplentes ficou praticamente estável, o dinheiro envolvido nas dívidas aumentou em um ritmo 16 vezes maior. O valor médio devido chegou a 1.687,27 reais por inadimplente. Apesar do quadro ainda pressionado, o estudo aponta recuo nas projeções de desemprego e de inadimplência do crédito para pessoas físicas ao longo de 2026.

Siga
Continua após a publicidade

Famílias de menor renda sentem mais

A evolução da inadimplência também é desigual entre as diferentes faixas de renda. As famílias que recebem até três salários mínimos foram as únicas a apresentar aumento no período: a taxa passou de 38,5% para 38,8%. Nos demais grupos, a inadimplência ficou estável ou diminuiu. O resultado reforça a maior vulnerabilidade das famílias de menor renda diante de oscilações no orçamento e da necessidade de conciliar despesas básicas com o pagamento de dívidas.

A instabilidade da renda aparece justamente entre as principais explicações dadas pelos consumidores para a inadimplência. O desemprego foi o motivo isolado mais citado, com 43,24% das respostas, seguido pelo atraso de salário ou de outros rendimentos, com 38,39%. Somados, os dois fatores relacionados à perda ou instabilidade dos rendimentos aparecem em mais de 80% das respostas.

Continua após a publicidade

Entre os tipos de dívida, cartões de crédito e outros produtos bancários lideram, respondendo por 27,3% do total. Em seguida aparecem contas básicas, como água, luz e telefone, com 20,7%, e dívidas com financeiras, com 20,1%. Serviços como internet e TV por assinatura representam outros 11,5%.

O levantamento também mostra que a inadimplência está praticamente dividida entre os gêneros. As mulheres representam 50,6% dos consumidores negativados, ante 49,4% dos homens. Por idade, a maior concentração está entre brasileiros de 41 a 60 anos, responsáveis por 35,8% do total de inadimplentes. As diferenças também são expressivas entre os estados. O Amapá aparece na primeira posição do levantamento, com 64,94% de representatividade de pessoas inadimplentes. Na outra ponta está o Piauí, com 40,86%, menor percentual registrado entre os estados analisados.

Continua após a publicidade

Em 2023, 20,5% das negociações aconteciam digitalmente. A participação chegou a 32% no mesmo período de 2025 e atingiu 42% em julho deste ano. A evolução indica uma migração de canais tradicionais, como telefone e atendimento presencial, para plataformas em que o próprio consumidor consegue consultar e negociar seus débitos.

Com 83,9 milhões de inadimplentes e 592 bilhões de reais em dívidas atrasadas, os dados de agosto indicam que a estabilização do número de devedores ainda não significa alívio para o orçamento das famílias. O desafio passa também pelo tamanho das dívidas acumuladas, especialmente entre os brasileiros de menor renda.

Publicidade
TAGS:
dívida
Economia
Inadimplência
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).