800 mil litros: como será a megaoperação de chope da Heineken no Rock in Rio

O Grupo Heineken, um dos patrocinadores do Rock in Rio 2024, promete montar uma operação inédita para abastecer de chope o Parque Olímpico da cidade do Rio de Janeiro, durante os sete dias de festival. A companhia informa que sua operação de chope será a maior já realizada em um festival brasileiro de música, com expectativa de venda de 750 mil litros da bebida. A edição deste ano do Rock in Rio está prevista para ocorrer nos dias 13 e 22 de setembro.

Para chegar à Cidade do Rock, o chope sairá de três cervejarias diferentes — Jacareí (SP), Araraquara (SP) e Blumenau (SC) — em 15 carretas, com capacidade de 35 mil litros cada, e 6 mil barris, que totalizam 300 mil litros de chope. Além disso, serão cinco quilômetros de tubulações até a torneira das Beer Walls e Beer Stations, estações móveis de chope onde os clientes terão acesso à bebida. As três plantas foram escolhidas para suprir o volume total do chope consumido no festival sem impactar o mercado.

Fábio Cittolin, gerente técnico nacional do grupo Heineken, diz que a escolha do chope e da logística até o cliente foi relacionada à sustentabilidade e à experiência do consumidor. “Desta forma, diminuímos o uso de outras embalagens e fornecemos um chope de qualidade, na temperatura ideal, e levamos ao público a experiência de consumir uma bebida pouco comum em festivais”, diz. O festival contará com mais de 300 chopeiras instaladas e 50 torres nas ativações da marca e na área VIP.

Outras novidades têm relação com as três Beer Stations que estarão espalhadas pelo festival, com 12 torneiras cada. A maior delas, com capacidade de 10 mil litros a granel e sem limitação de barris, estará localizada logo na entrada do Parque Olímpico. A segunda nasceu após a análise da planta do Rock in Rio 2024 e foi alocada próxima ao palco Sunset — serão seis mil litros a granel e capacidade ilimitada de barris. Por fim, a terceira Beer Station contará, pela primeira vez no festival, com o chope sem álcool Heineken 0.0, e estará posicionada entre o palco “New Dance Order” e o Espaço Favela.

Também marcarão presença as quatro Beer Walls, com duas posicionadas próximas ao palco Mundo, uma próxima do palco Sunset e outra no New Dance Order. Cada uma das paredes tem nove torneiras, disponibilizadas em nove metros, e possui sistema de autoatendimento, com pagamento via cartão. “Basta pagar e posicionar o copo na máquina para se servir. Este é um modelo que foi testado em laboratório, no C6 Festival e na Fórmula 1 de 2023, mas é a primeira vez em um festival desta dimensão”, afirma o executivo.

Entre as inovações que a companhia levará ao festival, está uma tecnologia capaz de identificar com maior precisão a quantidade de chope que sai das carretas — três delas serão testadas com a medição de vazão por frequência. Além disso, pelo crescimento do volume, este ano o Grupo Heineken usará um medidor de diluição de gás carbônico no líquido, a fim de garantir que o chope tenha a mesma qualidade e características do produto fabricado. Este é o primeiro ano que a companhia agrega uma informação técnica à equipe de degustadores, que são responsáveis pelo aval final.