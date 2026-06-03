Os brasileiros que costumam viajar estão cada vez mais preocupados em economizar. Um levantamento da Serasa Experian identificou que 79,5% dos consumidores com perfil viajante têm afinidade com programas de milhagem em 2026, quase o dobro do registrado no ano anterior. O estudo também mostra que mais da metade desse público já se enquadra no perfil de “caçador de descontos”, indicando uma busca crescente por promoções e benefícios na hora de planejar viagens.

Segundo a pesquisa, o Brasil reúne atualmente 17,9 milhões de pessoas com perfil viajante, uma queda de 6% em relação aos 19 milhões registrados em 2025. Apesar da redução no contingente total, o comportamento do grupo mudou. Os viajantes estão mais digitais, mais planejados e mais atentos às formas de reduzir custos.

Os chamados “caçadores de desconto” passaram de 31,8% para 53,9% do público em apenas um ano. Já a afinidade com resgate de milhas saltou de 47,8% para 79,5%. O hábito de comprar online permanece praticamente universal entre os viajantes brasileiros: 91,7% realizam compras digitais, percentual próximo aos 92,2% observados em 2025.

“Os dados indicam que o viajante brasileiro está mais estratégico na forma de consumir turismo, planejando melhor suas escolhas, comparando oportunidades e combinando conveniência digital com a busca por benefícios, como milhas e descontos”, afirma Giovana Giroto, vice-presidente de Marketing Solutions da Serasa Experian.

Continua após a publicidade

Quem são os viajantes brasileiros?

O levantamento mostra uma mudança gradual no perfil etário desse público. Os millennials (geração Y) continuam sendo o grupo mais representativo, respondendo por 39,5% dos viajantes. Em seguida aparecem a geração X, com 26,4%, a geração Z, com 18,5%, e os baby boomers, com 15,5%.

Os dados indicam um envelhecimento do perfil dos viajantes. Enquanto a participação da geração Z recuou 2,2 pontos percentuais em relação a 2025, os boomers avançaram 2,1 pontos. Para a Serasa, isso sugere uma presença maior de consumidores com maior estabilidade financeira e capacidade de planejamento.

Continua após a publicidade

Quanto ganham e quanto podem gastar?

A pesquisa revela um público bastante heterogêneo do ponto de vista financeiro. A maior faixa de renda entre os viajantes é a de consumidores que recebem mais de R$ 10 mil por mês, grupo que representa 32,5% da amostra. Em seguida aparecem aqueles com renda entre R$ 2 mil e R$ 4 mil, que somam 21,3%.

Quando a análise considera a capacidade de pagamento disponível para gastos, o cenário muda. A maior parcela dos viajantes, 38,8%, dispõe de até R$ 1 mil. Outros 14,5% têm entre R$ 1 mil e R$ 2 mil disponíveis. Na outra ponta, 25,3% contam com mais de R$ 5 mil de capacidade de pagamento.

Continua após a publicidade

Segundo a Serasa Experian, os números mostram que renda elevada não elimina a preocupação com orçamento e planejamento. Ao mesmo tempo, indicam espaço para diferentes estratégias no setor de turismo, desde promoções, parcelamentos e programas de fidelidade até experiências premium e viagens internacionais.

O estudo foi realizado com base em uma amostra de 17,9 milhões de brasileiros identificados com perfil viajante dentro de uma base superior a 188 milhões de CPFs analisados pela empresa.