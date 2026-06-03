8 em cada 10 viajantes brasileiros buscam milhas, aponta Serasa Experian
Levantamento mostra que público está mais atento a descontos, benefícios e planejamento financeiro, mesmo com queda no número de pessoas com perfil viajante
Os brasileiros que costumam viajar estão cada vez mais preocupados em economizar. Um levantamento da Serasa Experian identificou que 79,5% dos consumidores com perfil viajante têm afinidade com programas de milhagem em 2026, quase o dobro do registrado no ano anterior. O estudo também mostra que mais da metade desse público já se enquadra no perfil de “caçador de descontos”, indicando uma busca crescente por promoções e benefícios na hora de planejar viagens.
Segundo a pesquisa, o Brasil reúne atualmente 17,9 milhões de pessoas com perfil viajante, uma queda de 6% em relação aos 19 milhões registrados em 2025. Apesar da redução no contingente total, o comportamento do grupo mudou. Os viajantes estão mais digitais, mais planejados e mais atentos às formas de reduzir custos.
Os chamados “caçadores de desconto” passaram de 31,8% para 53,9% do público em apenas um ano. Já a afinidade com resgate de milhas saltou de 47,8% para 79,5%. O hábito de comprar online permanece praticamente universal entre os viajantes brasileiros: 91,7% realizam compras digitais, percentual próximo aos 92,2% observados em 2025.
“Os dados indicam que o viajante brasileiro está mais estratégico na forma de consumir turismo, planejando melhor suas escolhas, comparando oportunidades e combinando conveniência digital com a busca por benefícios, como milhas e descontos”, afirma Giovana Giroto, vice-presidente de Marketing Solutions da Serasa Experian.
Quem são os viajantes brasileiros?
O levantamento mostra uma mudança gradual no perfil etário desse público. Os millennials (geração Y) continuam sendo o grupo mais representativo, respondendo por 39,5% dos viajantes. Em seguida aparecem a geração X, com 26,4%, a geração Z, com 18,5%, e os baby boomers, com 15,5%.
Os dados indicam um envelhecimento do perfil dos viajantes. Enquanto a participação da geração Z recuou 2,2 pontos percentuais em relação a 2025, os boomers avançaram 2,1 pontos. Para a Serasa, isso sugere uma presença maior de consumidores com maior estabilidade financeira e capacidade de planejamento.
Quanto ganham e quanto podem gastar?
A pesquisa revela um público bastante heterogêneo do ponto de vista financeiro. A maior faixa de renda entre os viajantes é a de consumidores que recebem mais de R$ 10 mil por mês, grupo que representa 32,5% da amostra. Em seguida aparecem aqueles com renda entre R$ 2 mil e R$ 4 mil, que somam 21,3%.
Quando a análise considera a capacidade de pagamento disponível para gastos, o cenário muda. A maior parcela dos viajantes, 38,8%, dispõe de até R$ 1 mil. Outros 14,5% têm entre R$ 1 mil e R$ 2 mil disponíveis. Na outra ponta, 25,3% contam com mais de R$ 5 mil de capacidade de pagamento.
Segundo a Serasa Experian, os números mostram que renda elevada não elimina a preocupação com orçamento e planejamento. Ao mesmo tempo, indicam espaço para diferentes estratégias no setor de turismo, desde promoções, parcelamentos e programas de fidelidade até experiências premium e viagens internacionais.
O estudo foi realizado com base em uma amostra de 17,9 milhões de brasileiros identificados com perfil viajante dentro de uma base superior a 188 milhões de CPFs analisados pela empresa.