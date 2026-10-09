7Belo vai além dos doces e aposta no mercado de beleza para ampliar negócios

A tradicional bala 7Belo, conhecida pelo sabor de framboesa e presente no mercado brasileiro há mais de seis décadas, está ganhando espaço fora das prateleiras de doces. A marca da Arcor entrou no segmento de beleza e cuidados pessoais por meio de uma parceria com a Cloy, da fabricante Sinter Futura, para lançar uma linha de sabonetes e hidratantes corporais inspirados na fragrância do doce.

A iniciativa faz parte de uma estratégia para ampliar a presença da 7Belo em novas categorias de consumo, aproveitando o reconhecimento da marca e a memória afetiva associada ao produto. Para a Cloy, a colaboração representa uma oportunidade de conquistar espaço em um mercado marcado pela concorrência e pela frequência de lançamentos.

A coleção reúne dois produtos: uma loção corporal de 250 mililitros, com preço de lançamento de 15,90 reais, e um sabonete em barra de 80 gramas. Ambos prometem hidratação por até 24 horas, segundo a fabricante. O hidratante contém prebióticos, ômegas 3 e 6 e 90% de ingredientes naturais, enquanto o sabonete combina vitamina B3 e 30% de creme hidratante.

O lançamento ocorre em um mercado relevante para a indústria brasileira. Segundo dados da Euromonitor International referentes a 2024, o Brasil ocupa a segunda posição mundial no segmento de fragrâncias e a quarta em produtos para banho. Em 2025, o país registrou 7.359 lançamentos de beleza e cuidados pessoais, de acordo com os dados apresentados pela empresa.

Continua após a publicidade

A parceria foi desenvolvida para transportar elementos característicos da 7Belo, como a fragrância, as cores e a identidade visual, para produtos destinados ao uso diário. A proposta é transformar o reconhecimento da marca de doces em um diferencial competitivo nas prateleiras de higiene e beleza. A fabricação ficou sob responsabilidade da Sinter Futura, empresa fundada em 1993 que atua no desenvolvimento de cosméticos e produtos de higiene para marcas como Natura e O Boticário. A companhia possui duas plantas industriais, mais de 20 linhas de produção e capacidade para fabricar entre 30 milhões e 40 milhões de sabonetes por mês.

Continua após a publicidade

Segundo Breno Grou, CEO e sócio da Sinter Futura, a associação com a Arcor também permite à Cloy ampliar sua atuação comercial. “Nosso objetivo é usar essa combinação para ampliar a presença em cuidados pessoais e chegar a diferentes canais com produtos acessíveis. A possibilidade de novos formatos dependerá da resposta do consumidor e do desempenho da linha após o lançamento”, afirma.

A estratégia tem como público prioritário mulheres acima de 25 anos das classes B2 e C. A escolha considera consumidoras que cresceram conhecendo a bala e que podem se interessar pela experiência de utilizar produtos corporais associados à marca. Para Rafaela Corte Real, diretora de Marketing e Inovação da Sinter Futura, o reconhecimento da 7Belo pode ajudar a despertar a curiosidade do consumidor, mas a permanência dos produtos no mercado dependerá também da experiência de uso. “A memória afetiva de 7Belo aproxima o consumidor, enquanto a fragrância, a hidratação e o cuidado com a pele estimulam a experimentação e a continuidade do uso”, afirma a executiva.

Continua após a publicidade

Para a Arcor, a iniciativa representa mais uma forma de explorar comercialmente a identidade da 7Belo, tradicionalmente associada a balas, pirulitos e outros doces. A entrada no setor de beleza permite que a marca participe de uma categoria de consumo recorrente, sem depender exclusivamente das vendas de alimentos. “O lançamento desta collab tornará a marca ainda mais presente no dia a dia em momentos de cuidado pessoal, proporcionando uma experiência de hidratação da pele com uma fragrância deliciosa e icônica no banho e além dele”, afirma Luiz Henrique Ferreira, gerente de comunicação da Arcor do Brasil.