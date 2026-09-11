74% dos profissionais estão mais cautelosos ao avaliar mudança de emprego, diz pesquisa

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A instabilidade econômica faz 74% dos profissionais mais cautelosos sobre mudar de emprego, mas quase metade ainda busca novas vagas. A segurança é crucial, impactando áreas distintas. Empresas planejam contratar, mas recrutadores precisam ir além da vaga, detalhando o momento da companhia e oportunidades de crescimento.

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A instabilidade econômica fez com que 74% dos profissionais se tornassem mais cautelosos ao considerar uma mudança de emprego, segundo um novo levantamento da Robert Half. Apesar de quase metade dos entrevistados planejarem procurar uma nova oportunidade até o fim deste ano, a segurança ganhou peso na decisão: 94% dizem que o fator é extremamente ou muito importante na escolha de uma vaga.

A preocupação varia entre as áreas. Em Tecnologia, 74% consideram a segurança no trabalho extremamente importante. O percentual é de 67% em Finanças e Contabilidade, 64% no setor Jurídico, 56% em Engenharia e 50% entre profissionais de áreas Administrativas e de Suporte ao Cliente.

A pesquisa também aponta um cenário de contratação. Segundo a pesquisa de Intenções de Contratação da Robert Half, 42% das empresas pretendem ampliar as contratações permanentes até o fim do ano.

Para Marcela Esteves, diretora da consultoria de recrutamento, a maior cautela dos profissionais aumenta a importância das informações apresentadas pelas companhias durante os processos seletivos. “Quando um profissional está mais cauteloso, apresentar uma vaga deixa de ser suficiente. O contratante precisa responder à pergunta que está por trás dessa decisão, que é: ‘Por que vale a pena assumir o risco de uma mudança neste momento? ’”, afirma.

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A executiva indica que informações sobre o momento da empresa contratante, as atribuições do cargo e as possibilidades de desenvolvimento passam a ter maior relevância para quem avalia uma proposta de emprego.