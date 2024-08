Uma pesquisa feita em doze países pela Idemia, empresa especializada em meios de pagamento, mostra que os serviços financeiros não são o único trunfo para se diferenciar no mercado: 73% dos brasileiros valorizam cartões com design exclusivo. Além disso, 79% escolheriam um cartão feito com materiais sustentáveis. No mundo, essas proporções são de 72% e 69%, respectivamente.

Publicado em VEJA, agosto de 2024, edição VEJA Negócios nº 5