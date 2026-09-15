72% dos brasileiros preferem marcas que apostam em pequenos influenciadores, diz pesquisa

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A confiança dos consumidores nas redes sociais vai além do número de seguidores, segundo pesquisa do IAB Brasil. Brasileiros valorizam criadores autênticos e próximos, levando marcas a investir em múltiplos influenciadores menores. Grandes nomes ainda são relevantes para o alcance, mas a credibilidade se torna fator crucial para o sucesso das campanhas de marketing digital.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Ter milhões de seguidores já não é suficiente para conquistar a confiança dos consumidores nas redes sociais. Uma pesquisa do IAB Brasil, realizada em parceria com a Offerwise, mostra que os brasileiros estão valorizando cada vez mais a proximidade e a autenticidade dos criadores de conteúdo, movimento que começa a mudar também a maneira como as marcas distribuem seus investimentos em publicidade digital.

Segundo o estudo “#Publi 2026: influência além dos seguidores”, 72% dos entrevistados afirmam preferir marcas que trabalham com vários criadores menores em vez daquelas que concentram seus investimentos em uma única figura famosa. Ao todo, 65% já acompanham influenciadores com comunidades menores.

O resultado, no entanto, não significa que celebridades e grandes influenciadores tenham perdido espaço. A pesquisa aponta para uma divisão de funções dentro da chamada creator economy: enquanto perfis menores ganham força pela proximidade com o público e pela capacidade de mostrar produtos inseridos no cotidiano, grandes nomes continuam relevantes para ampliar o alcance das campanhas e influenciar decisões de compra. “Trabalhar com influência deixou de ser apenas uma escolha de mídia e exige clareza sobre o objetivo que se pretende alcançar para o negócio”, explica Denise Porto Hruby, CEO do IAB Brasil. O levantamento ouviu 1. 512 pessoas de todas as regiões do país que acompanham influenciadores e criadores de conteúdo. As entrevistas foram realizadas entre 11 e 19 de agosto de 2026.

Quanto mais seguidores, menor a autenticidade?

O crescimento de um perfil pode trazer alcance e oportunidades comerciais, mas também apresenta um desafio: preservar a sensação de proximidade que ajudou o criador a construir sua audiência. Para 72% dos entrevistados, influenciadores perdem parte da conexão genuína com o público conforme ficam maiores. Outros 55% consideram criadores com muitos seguidores menos autênticos.

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Criadores menores podem funcionar como uma ponte de confiança e demonstração de uso dos produtos, enquanto perfis médios aparecem associados à especialização e à transparência. Grandes influenciadores e celebridades, por sua vez, conseguem combinar alcance com capacidade de gerar desejo e frequência de compra. “Se antes bastava presença e alcance, hoje o consumidor está mais exigente: confiabilidade e autenticidade são os atributos que mais cresceram no último ano, sinal de que o público elevou a régua sobre quem decide acompanhar”, afirma Hruby.

A maior presença de publicidade nos perfis também não significa necessariamente rejeição dos seguidores. Segundo a pesquisa, 75% dos entrevistados afirmam gostar de conteúdos publicitários em algum grau, enquanto 29% dizem que os anúncios não atrapalham sua experiência nas plataformas. Quando a parceria entre marca e influenciador funciona, ela também pode interferir diretamente na descoberta de produtos. Para 72%, uma “publi” bem executada desperta interesse em saber mais sobre o item anunciado, enquanto 71% afirmam descobrir novas marcas por meio desse tipo de conteúdo.

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O algoritmo adicionou uma nova camada a essa disputa. Atualmente, 69% dos entrevistados afirmam ver com frequência conteúdos de criadores que nem sequer seguem. Com as plataformas recomendando publicações para além da rede escolhida diretamente pelo usuário, o feed também se transforma em uma vitrine para marcas e produtos chegarem a novos consumidores. Ao mesmo tempo, a audiência está mais atenta à legitimidade desses perfis. Segundo o levantamento, 92% sabem o que é uma audiência falsa, 68% já desconfiaram que algum criador pudesse ter seguidores falsos e 76% defendem que as próprias plataformas sinalizem contas com esse tipo de audiência.

Para as marcas, o cenário torna a escolha dos influenciadores mais complexa. O tamanho da base continua relevante, mas passa a dividir espaço com fatores como credibilidade, proximidade, reputação e qualidade da audiência. Em vez da corrida pelo maior número de seguidores, o desafio passa a ser encontrar a combinação de criadores capaz de transformar alcance em confiança, e confiança em vendas.