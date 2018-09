70 anos das melhores escolhas

O dia 7 de setembro de 1948 representa um marco na história do varejo brasileiro. Há exatos 70 anos, surgiu, em São Paulo, a Doceira Pão de Açúcar, precursora do Grupo que, durante sete décadas bem vividas, esteve na vanguarda das transformações do setor varejista, contribuindo para o crescimento da economia brasileira e do próprio país. Desde o início, o GPA demonstrou firme disposição para ultrapassar fronteiras. Embora nascido na maior cidade do Brasil, emprestou o nome, que consagrou uma de suas redes de loja, dos morros que são um dos símbolos mais emblemáticos do Rio de Janeiro.

Agora setentão, o Grupo relembra sua trajetória e continua cheio de energia, consciente de seu papel como agente transformador, disposto a seguir contribuindo para a construção de uma sociedade melhor e garantindo que seus clientes possam comprar o que quiserem, da maneira que lhe for mais adequada.

O COMEÇO DE TUDO

Os primeiros supermercados do país surgiram na década de 1950, inspirados por um modelo de negócio que fazia sucesso nos Estados Unidos. Em 1959, o Pão de Açúcar estreou no segmento com a inauguração de uma loja em São Paulo, ao lado da Doceira. Ela já trazia o conceito clássico dos supermercados modernos: divisão dos produtos por seção, espaço para propaganda nas gôndolas e a venda, no mesmo endereço, de artigos tão diferentes quanto sabão em pó e iogurte. Na década de 1970, enquanto o país vivia o milagre econômico, apareceram os primeiros hipermercados, em geral com mais de 3 000 metros quadrados, que colocaram nas prateleiras itens como eletrodomésticos, roupas e artigos para presentes. Em 1971, o Grupo lançou no ABC paulista o Jumbo, seu primeiro hipermercado.

Na época, processos de fusão e aquisição não eram comuns no meio empresarial brasileiro. O GPA quebrou essa regra a partir de 1976, quando começou a investir em diversos ramos de atividade. Naquele ano, adquiriu a Eletroradiobraz, que mais tarde deu origem à divisão de negócios eletro da empresa. Novas investidas vieram nos anos seguintes, culminando, em 1989, na criação da inovadora rede de hipermercados Extra.

Na década de 1990 a estratégia de expansão por meio de aquisição de redes se intensificou, em um período marcado pelo aumento da automatização das lojas e pela disseminação dos códigos de barras nos sistemas de pagamento, tecnologias que o GPA adotou em todas as suas bandeiras. Em 1999, o tradicional grupo de varejo francês Casino adquiriu 25% do capital da companhia. A transação trouxe duas vantagens adicionais em um mercado cada vez mais competitivo: novos recursos que possibilitaram a continuidade dos planos de expansão do GPA e a troca de know-how entre as empresas permitiram ao Grupo se modernizar com as melhores práticas do varejo no Brasil.

TECNOLOGIA EM EXPANSÃO

A inovação sempre foi uma das marcas registradas do Grupo. Imbuído dessa missão, criou tendências, aprimorou formatos de negócios e desenvolveu oportunidades e experiências que dialogam com os novos anseios dos consumidores. Ao lado da sua estratégia de expansão, a empresa se aproximou ainda mais dos clientes, lançando, no ano 2000, o Pão de Açúcar Mais, primeiro programa de fidelidade do varejo brasileiro. No início do século 21, a era da internet começou a mudar o mundo em geral e os negócios em particular. Sempre atento às novas demandas da sociedade, o Grupo acabou se tornando um dos pioneiros do país no varejo online. Em 2002, para melhorar a interação com os consumidores, todos os serviços de internet foram consolidados em um único site, o amelia. com.br. Pouco depois, ele foi substituído pelas bandeiras do Grupo e surgiram assim o paodeacucar.com.br e o extra.com.br.

VOOS MAIS ALTOS

O crescimento expressivo do GPA em todas as regiões do país, a ampla rede de marcas próprias e os negócios bem-sucedidos em diversas áreas tomaram ainda mais impulso em 2005, quando o Grupo Casino se tornou cocontrolador da varejista brasileira. Com mais recursos, a companhia partiu para outro patamar. Em 2007, de olho no avanço do segmento atacadista, associou-se ao Assaí. Dois anos depois, foi alçado ao marco de maior grupo de varejo e distribuição do país, quando incorporou as lojas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos Pontofrio e Casas Bahia. Uma nova era se aproximava. No ano de 2012, o Grupo Casino passou a ser o único controlador do GPA, àquela altura já o maior varejista da América Latina, operando com as marcas Pão de Açúcar, Extra (Extra Hiper, Extra Supermercado, Mini Extra, Posto Extra e Drogaria Extra), Assaí Atacadista (para os negócios de atacado de autosserviço), Via Varejo (Pontofrio e Casas Bahia), além da Cnova, que mais tarde foi integrada à operação eletro da Via Varejo e Nova Pontocom (comércio eletrônico). Mais tarde, já em 2014, a divisão de negócios de Proximidade ganhou mais um reforço, com a inauguração do Minuto Pão de Açúcar.

PESSOAS NO CENTRO DO NEGÓCIO

A transformação digital na segunda década do século 21, dessa vez ancorada na inteligência artificial, alterou a forma como as pessoas consomem e a relação delas com as empresas. Os consumidores começaram a buscar experiências cada vez mais personalizadas. Com o poder de decisão na ponta dos dedos, eles agora querem comprar o que desejarem, onde e quando quiserem.

A nova era digital abriu um leque de possibilidades. Em 2017, o GPA criou o programa Meu Desconto, plataforma que oferece a personalização de ofertas aos clientes Pão de Açúcar Mais e Clube Extra. Outra novidade foi o Caixa Express, solução exclusiva para os clientes fidelidade do Pão de Açúcar que permite o agendamento prévio de horário para passar no caixa. Também neste ano surgiu o programa Meus Prêmios, que consiste em recompensar os clientes de acordo com seus gastos de compra.

Inovações tecnológicas, construção de marcas, expansão e todas as outras estratégias de negócio não seriam suficientes sem o foco no maior capital que uma empresa pode possuir: o humano. Com mais de 90 000 colaboradores, distribuídos por todas as regiões do país, o GPA atua como um importante agente transformador da sociedade. Desde 2015, mantém um comitê gestor com a missão de promover iniciativas para a equidade de gênero nas posições de liderança. Também no campo da diversidade, o Grupo é signatário do documento 10 Compromissos da Empresa com os Direitos LGBT, que define procedimentos para garantir igualdade de tratamento entre colaboradores. Não é só. Em 2017, foi lançado o Guia da Diversidade Racial, importante ferramenta de integração e inclusão. Já na área da sustentabilidade, o GPA foi um dos primeiros a colocar a gestão do impacto ambiental como uma questão central do negócio, engajando colaboradores, clientes e investidores no propósito de diminuir os impactos de suas ações no meio ambiente.

Essa história, que ajudou – e ainda ajuda – a construir um país melhor, só existe porque o GPA sabe da importância do poder de escolha. São 70 anos criando tendências, aprimorando formatos e construindo oportunidades. A ideia é continuar assim por muito tempo.