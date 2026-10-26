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Economia

69% dos engenheiros consideraria trocar de emprego por falta de perspectiva de crescimento

Guia Salarial 2027 da Michael Page aponta remunerações de até R$ 40 mil mensais para cargos de gerência; IA também muda exigências do mercado

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 14h14
Engenharia
Engenharia (./Reprodução)
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69% dos engenheiros consideraria trocar de emprego por falta de perspectiva de crescimento Priorize VEJA no Google

A falta de perspectiva de crescimento profissional levaria 69% dos profissionais de engenharia a considerar uma mudança de emprego, enquanto 91% veem impacto positivo da inteligência artificial (IA) no dia a dia de trabalho. Os dados são do Guia Salarial 2027 da Michael Page, que ouviu 5.762 profissionais e 1.955 empresas e mapeou mais de 400 cargos em 15 setores da economia.

Segundo o levantamento, o avanço tecnológico tem ampliado as exigências sobre os profissionais de engenharia e manufatura. Além do conhecimento técnico, as empresas valorizam a capacidade de interpretar dados, avaliar a viabilidade financeira de projetos e relacionar decisões de engenharia a ganhos de produtividade, custos e resultados operacionais.

Entre as posições com demanda estão cargos de liderança industrial e funções ligadas a automação, processos e projetos. A chamada engenharia avançada, voltada ao desenvolvimento de soluções para produtos, materiais e processos, também ganha espaço. Para Rodrigo Videira, diretor da Michael Page Brasil, profissionais que combinam domínio técnico e visão de negócios têm maior capacidade de contribuir para decisões estratégicas.

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O guia também aponta mudanças nas trajetórias de carreira. Com estruturas corporativas mais horizontais e menos níveis hierárquicos, o crescimento profissional nem sempre está associado a uma promoção formal. Assumir projetos mais complexos, ampliar responsabilidades ou passar a gerir operações maiores são alternativas de desenvolvimento destacadas no levantamento.

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Gerentes podem receber até R$ 40 mil por mês

Entre os cargos de gerência em companhias de grande porte, os maiores salários mensais mapeados chegam a 40 mil reais. O teto aparece para gerentes de manutenção e de HSE/SSMA (saúde, segurança e meio ambiente) no setor petroquímico e químico, além de gerentes de pesquisa e desenvolvimento no segmento de bens de consumo.

Gerentes de produção do setor petroquímico e químico podem receber até 38 mil reais por mês. Já os salários máximos para gerentes de melhoria contínua e de projetos ou engenharia em bens de consumo chegam a 36 mil reais. No segmento petroquímico e químico, gerentes de projetos podem receber até 35 mil reais.

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A remuneração varia conforme o setor de atuação, mesmo para funções equivalentes. No caso de gerentes de manutenção, o salário máximo chega a 40 mil reais no segmento petroquímico e químico, enquanto nos demais segmentos analisados o teto é de 33 mil reais, de acordo com os dados da Michael Page.

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Emprego
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