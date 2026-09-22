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62% dos consumidores pretendem comprar na Black Friday 2026; saiba produtos mais procurados

Data marcada por grandes promoções no varejo acontece em 27 de novembro neste ano

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 15h29 | Atualizado em 23 set 2026, 10h40
Megaloja da Casas Bahia localizada em São Paulo
Black Friday (Leo Franco/Casas Bahia/Divulgação)
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A Black Friday de 2026 já está no radar dos consumidores brasileiros. Segundo pesquisa do Opinion Box em parceria com a Dito, compartilhada com exclusividade com Veja Negócios, 62% afirmam que pretendem fazer compras na data, enquanto 24% ainda não decidiram e 14% dizem que não pretendem comprar. O levantamento ouviu mil pessoas pela internet entre julho e agosto deste ano.

Entre aqueles que planejam aproveitar as promoções, os eletroeletrônicos aparecem como a categoria mais procurada, citada por 43% dos entrevistados. Na sequência estão eletrodomésticos e roupas e acessórios, ambos com 39%. Viagens e turismo aparecem em 34% das intenções, seguidas por produtos de beleza e cosméticos, com 33%.

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A antecedência também varia entre os consumidores. Enquanto 21% dizem decidir se vão aproveitar as ofertas apenas na semana da Black Friday, 37% afirmam definir a participação pelo menos um mês antes da data. Outros 9% tomam a decisão mais de seis meses antes.

Além disso, o estudo mostra que as compras devem acontecer em diferentes canais. Entre os clientes que pretendem comprar na Black Friday, 57% planejam combinar lojas físicas e digitais, enquanto 33% devem comprar apenas em lojas online e 10% somente em estabelecimentos físicos. O dia oficial da Black Friday neste ano é 27 de novembro, mas alguns descontos já começam a aparecer desde o começo do 11º mês.

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