62% dos consumidores pretendem comprar na Black Friday 2026; saiba produtos mais procurados

A Black Friday de 2026 já está no radar dos consumidores brasileiros. Segundo pesquisa do Opinion Box em parceria com a Dito, compartilhada com exclusividade com Veja Negócios, 62% afirmam que pretendem fazer compras na data, enquanto 24% ainda não decidiram e 14% dizem que não pretendem comprar. O levantamento ouviu mil pessoas pela internet entre julho e agosto deste ano.

Entre aqueles que planejam aproveitar as promoções, os eletroeletrônicos aparecem como a categoria mais procurada, citada por 43% dos entrevistados. Na sequência estão eletrodomésticos e roupas e acessórios, ambos com 39%. Viagens e turismo aparecem em 34% das intenções, seguidas por produtos de beleza e cosméticos, com 33%.

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A antecedência também varia entre os consumidores. Enquanto 21% dizem decidir se vão aproveitar as ofertas apenas na semana da Black Friday, 37% afirmam definir a participação pelo menos um mês antes da data. Outros 9% tomam a decisão mais de seis meses antes.

Além disso, o estudo mostra que as compras devem acontecer em diferentes canais. Entre os clientes que pretendem comprar na Black Friday, 57% planejam combinar lojas físicas e digitais, enquanto 33% devem comprar apenas em lojas online e 10% somente em estabelecimentos físicos. O dia oficial da Black Friday neste ano é 27 de novembro, mas alguns descontos já começam a aparecer desde o começo do 11º mês.