49% dos brasileiros dizem que passarão Réveillon de roupa nova

Quase metade (49%) dos brasileiros vão passar o Réveillon de roupa nova. Isso é o que revela pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Esse percentual é menor que os 57% registrados na pesquisa do ano passado.

De acordo com o levantamento, os gastos com as comemorações de fim de ano devem atingir 282,20 reais, maior que os 263,06 reais de 2016. Nesse valor estão os custos com viagens, ingressos para clube, ceias e roupas novas.

A pesquisa informa que 84% dos consumidores já decidiram onde pretendem comemorar o Réveillon. A maior parte vai festejar em casa (27%), mas também há aqueles que pretendem viajar (12%) ou passar a virada na casa de parentes (11%).

O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, diz que o consumidor deve ter cuidado para não se endividar com as festas de fim de ano, já que acontecem logo após o Natal. “É importante planejar as despesas e fazer as contas para saber o limite dos gastos, pois não tem sentido comemorar a chegada do ano endividado ou com as finanças desequilibradas.”