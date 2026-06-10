Como os brasileiros enxergam as ações de Trump sobre tarifas e Pix, segundo pesquisa

Cerca de 46% dos brasileiros entrevistados pela Quaest concordam com as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que as novas tarifas que podem ser impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil são uma retaliação do presidente americano, Donald Trump, contra o Pix. A pesquisa foi foi publicada nesta quarta-feira, 10.

De acordo com a Quest, 36% dos brasileiros concordam com Flávio Bolsonaro e afirma que as novas tarifas são uma retaliação as declarações de Lula contra os Estados Unidos. Já 10% dos brasileiros não concordam com nenhum dos dois e 8% na souberam responder.

O Pix não foi o único fator para a taxação, que contou com argumentação sobre pirataria, desmatamento e a forma de produção do agronegócio brasileiro. No entanto, o Pix é citado no documento americano de tarifas.

Segundo documento do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), a forma como o governo brasileiro trata o Pix — mantendo o serviço gratuito para pessoas físicas e obrigando os bancos a destacarem essa funcionalidade na página inicial de seus aplicativos — é “injusta e discriminatória” para as empresas americanas de meios de pagamento.

De acordo com o governo americano, esse tratamento dado ao Pix é um dos fatores que justificam a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Na avaliação de Washington, o duplo papel do Banco Central do Brasil como regulador e proprietário-operador do sistema cria um conflito de interesses, na ausência de salvaguardas processuais adequadas.

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“O banco tem atuado como regulador para prejudicar provedores de serviços de pagamento eletrônico dos EUA e privilegiar o Pix”, afirma o documento do governo de Donald Trump.

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Os americanos argumentam que o Banco Central obriga instituições financeiras com mais de 500 mil contas a oferecerem o Pix e determina que a ferramenta seja exibida na tela principal dos aplicativos das instituições participantes, com destaque igual ou superior ao de qualquer outro serviço de pagamento ou transferência.

“O Banco Central incentiva o uso do Pix em detrimento de outros serviços, exigindo que as instituições participantes ofereçam o Pix gratuitamente a pessoas físicas e limitando as tarifas que podem ser cobradas de empresas pelas transações realizadas no sistema”, diz o texto.

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“Os atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao tratamento preferencial concedido ao Pix são injustos e discriminatórios”, sustenta o governo Trump.

Na visão de Washington, é inadequado exigir que concorrentes concedam vantagens ao Pix — como maior disponibilidade, visibilidade e limites tarifários — e discriminar fornecedores americanos de serviços de pagamento eletrônico ao reservar esses benefícios exclusivamente ao sistema brasileiro.

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O documento também afirma que as políticas adotadas pelo Brasil em favor do Pix representam um ônus ao comércio dos Estados Unidos, ao impor custos adicionais às empresas americanas e obrigá-las a promover um concorrente local sem qualquer compensação. “Por isso, as tarifas de 25% contra o Brasil são justificadas”, conclui o governo americano.

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