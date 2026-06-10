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Como os brasileiros enxergam as ações de Trump sobre tarifas e Pix, segundo pesquisa

46% dos entrevistados concordam com Lula que as taxas são retaliação ao meio de pagamento brasileiro, segundo levantamento da Quaest

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 12h22 | Atualizado em 10 jun 2026, 12h39
Na palma da mão: modelo falho de fiscalização do Pix levou a desvios de bilhões de reais
O Pix é citado diversas vezes no documento americano de tarifas (Diego Thomazini/Shutterstock)
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Cerca de 46% dos brasileiros entrevistados pela Quaest concordam com as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que as novas tarifas que podem ser impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil são uma retaliação do presidente americano, Donald Trump, contra o Pix. A pesquisa foi foi publicada nesta quarta-feira, 10.

De acordo com a Quest, 36% dos brasileiros concordam com Flávio Bolsonaro e afirma que as novas tarifas são uma retaliação as declarações de Lula contra os Estados Unidos. Já 10% dos brasileiros não concordam com nenhum dos dois e 8% na souberam responder.

O Pix não foi o único fator para a taxação, que contou com argumentação sobre pirataria, desmatamento e a forma de produção do agronegócio brasileiro. No entanto, o Pix é citado no documento americano de tarifas.

Segundo documento do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), a forma como o governo brasileiro trata o Pix — mantendo o serviço gratuito para pessoas físicas e obrigando os bancos a destacarem essa funcionalidade na página inicial de seus aplicativos — é “injusta e discriminatória” para as empresas americanas de meios de pagamento.

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De acordo com o governo americano, esse tratamento dado ao Pix é um dos fatores que justificam a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Na avaliação de Washington, o duplo papel do Banco Central do Brasil como regulador e proprietário-operador do sistema cria um conflito de interesses, na ausência de salvaguardas processuais adequadas.

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“O banco tem atuado como regulador para prejudicar provedores de serviços de pagamento eletrônico dos EUA e privilegiar o Pix”, afirma o documento do governo de Donald Trump.

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Os americanos argumentam que o Banco Central obriga instituições financeiras com mais de 500 mil contas a oferecerem o Pix e determina que a ferramenta seja exibida na tela principal dos aplicativos das instituições participantes, com destaque igual ou superior ao de qualquer outro serviço de pagamento ou transferência.

“O Banco Central incentiva o uso do Pix em detrimento de outros serviços, exigindo que as instituições participantes ofereçam o Pix gratuitamente a pessoas físicas e limitando as tarifas que podem ser cobradas de empresas pelas transações realizadas no sistema”, diz o texto.

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“Os atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao tratamento preferencial concedido ao Pix são injustos e discriminatórios”, sustenta o governo Trump.

Na visão de Washington, é inadequado exigir que concorrentes concedam vantagens ao Pix — como maior disponibilidade, visibilidade e limites tarifários — e discriminar fornecedores americanos de serviços de pagamento eletrônico ao reservar esses benefícios exclusivamente ao sistema brasileiro.

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O documento também afirma que as políticas adotadas pelo Brasil em favor do Pix representam um ônus ao comércio dos Estados Unidos, ao impor custos adicionais às empresas americanas e obrigá-las a promover um concorrente local sem qualquer compensação. “Por isso, as tarifas de 25% contra o Brasil são justificadas”, conclui o governo americano.

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