44% pretendem participar de amigo secreto, diz pesquisa

Ao menos 44% dos brasileiros pretendem participar de brincadeiras de amigo secreto neste fim de ano. Isso é o que mostra pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Desse total, 18% dizem que participam porque gostam, enquanto outros 18% afirmam que é uma forma de presentear gastando menos.

Entre os que têm intenção de participar, 48% estarão em apenas uma troca de presentes. Outros 40% vão participar de duas festas de amigo-oculto.

As trocas de presentes com amigo secreto serão feitas principalmente com familiares (67%), colegas de trabalho (39%) e amigos (39%).

De acordo com o levantamento, os consumidores pretendem gastar 61 reais em média com o presente de amigo secreto.

Entre os consumidores que não vão participar de amigo secreto, os principais motivos alegados são a falta de costume (19%), o receio de ganhar presentes indesejados ou ruins (10%) e falta de dinheiro (6%).