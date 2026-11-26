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Apesar do aperto financeiro, 41% dos brasileiros pretendem gastar mais na Black Friday. Pesquisa do Google revela a ascensão da ‘Black do planejamento’, marcada pela busca antecipada de cupons, benefícios e preços baixos. Confira os detalhes e tendências de consumo para a data.

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Mesmo com o orçamento pressionado, 41% dos consumidores brasileiros pretendem gastar mais na Black Friday de 2026 do que na edição do ano passado. O resultado é semelhante ao registrado em 2025 e indica a manutenção do interesse pela data, apesar das restrições financeiras, segundo levantamento apresentado pelo Google nesta quinta-feira, 26.

O estudo afirma que 51% dos entrevistados estão com a renda comprometida com o pagamento de dívidas e contas do dia a dia. Ao mesmo tempo, 69% deles estão otimistas de que sua situação financeira vai melhorar.

A companhia classificou a edição deste ano como a “Black do planejamento”, em referência à mudança na preparação dos clientes para as compras. Quase 47% dizem se planejar financeiramente para a ocasião, principalmente por meio de pesquisas antecipadas, acompanhamento do histórico de preços e alertas sobre queda de valores. Além disso, 48% já tinham uma lista de produtos que pretendem comprar.

A busca por descontos também ganhou importância na jornada de consumo. O levantamento mostra que 80% dos entrevistados procuram promoções, enquanto 73% pesquisam diferentes ofertas para encontrar o melhor negócio. Metade dos consumidores ainda quer se tornar referência entre amigos e familiares quando o assunto é comprar bem.

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Os incentivos oferecidos pelo varejo fazem parte dessa estratégia. 81% das compras realizadas pelos consumidores utilizam algum tipo de benefício, como cashback, cupons, frete grátis ou pontos de programas de fidelidade. Na categoria de eletro, o tíquete médio de quem utiliza incentivos chega a quase 1,7 mil reais, ante 1,3 mil reais entre aqueles que não recorrem aos benefícios, uma diferença de 26%.

A Black Friday mantém vantagem sobre as chamadas datas duplas do comércio eletrônico, como o 11. 11. Enquanto 83% dos entrevistados conhecem o período de ofertas e 62% já compraram na ocasião alguma vez, os índices para as datas duplas são de 46% e 32%, respectivamente. Somado a isso, 60% consideram a Black Friday a única data que vale a pena para adquirir produtos de alto valor, e metade prefere esperar pela campanha por confiar mais nos descontos oferecidos.