40% das empresas ainda não ajustaram as notas fiscais à reforma tributária

A maioria das empresas já estão colocando em suas notas fiscais o básico referente às novas exigências da reforma tributária: as informações referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), os dois novos impostos simplificados criados pelo novo sistema. Em 2026, as notas fiscais começaram a ser preenchidas com as novas informações em fase de testes para que, a partir de 2027, as novas regras passem a começar a valer e as alíquotas dos novos tributos comecem a ser definidas e aplicadas gradualmente.

Por outro lado, a grande maioria delas ainda não cumpre todas as adaptações necessárias à nota. É o que indica um levantamento feito pela Qive, empresa de tecnologia especializada em gestão de documentos fiscais. A consultoria analisou 337,3 mil CNPJs e 226 milhões de notas emitidas durante o primeiro semestre de 2026, dentre empresas que operam nos regimes de Lucro Real e Lucro Presumido, que é onde entram as médias e grandes companhias e são aquelas que precisam fazer a adaptação.

Do universo de notas analisadas observado, 159,9 milhões, ou 85% do total, já foram emitidas com os campos de IBS e CBS preenchidos em todos os itens. Por outro lado, 137 mil ou 40,71% dos CNPJs analisados fecharam o primemiro semestre sem alcançar adesão total aos novos campos tributários. Destes, 28,47% ainda não aderiram aos novos padrões e 12,24% fizeram apenas uma adesão parcial.

A análise também aponta diferenças importantes entre os estados. O Rio Grande do Sul apresentou a menor proporção de empresas sem adesão, de 19,89%, seguido por Santa Catarina, com 24,72%. Na outra ponta, Rio Grande do Norte, Ceará, Amazonas e Alagoas registraram índices superiores a 32% de CNPJs sem adesão, apesar de terem proporções relativamente baixas de notas fiscais não aderentes.

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São Paulo, maior emissor de notas fiscais do país, registrou 13,94% de notas de mercadorias sem os campos tributários exigidos, próximo da média nacional de 14,17%. No entanto, 30,21% dos CNPJs paulistas analisados ainda não haviam aderido, acima da média brasileira de 28,47%.