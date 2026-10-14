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40% das empresas ainda não ajustaram as notas fiscais à reforma tributária

Em 2026, os documentos fiscais têm que ser preenchidos com as novas informações em fase de testes, para que transição comece a partir de 2027

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 14h23
Mãos de uma pessoa em camisa social cinza digitando em uma calculadora, enquanto outra mão segura papéis. Óculos e um notebook estão na mesa de madeira clara, com uma janela e planta desfocadas ao fundo
Empresas do lucro presumido e lucro real precisam adaptar as notas em fase de testes em 2026 (iStock / Getty Images Plus/Getty Images)
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40% das empresas ainda não ajustaram as notas fiscais à reforma tributária Priorize VEJA no Google

A maioria das empresas já estão colocando em suas notas fiscais o básico referente às novas exigências da reforma tributária: as informações referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), os dois novos impostos simplificados criados pelo novo sistema. Em 2026, as notas fiscais começaram a ser preenchidas com as novas informações em fase de testes para que, a partir de 2027, as novas regras passem a começar a valer e as alíquotas dos novos tributos comecem a ser definidas e aplicadas gradualmente.

Por outro lado, a grande maioria delas ainda não cumpre todas as adaptações necessárias à nota. É o que indica um levantamento feito pela Qive, empresa de tecnologia especializada em gestão de documentos fiscais. A consultoria analisou 337,3 mil CNPJs e 226 milhões de notas emitidas durante o primeiro semestre de 2026, dentre empresas que operam nos regimes de Lucro Real e Lucro Presumido, que é onde entram as médias e grandes companhias e são aquelas que precisam fazer a adaptação.

Do universo de notas analisadas observado, 159,9 milhões, ou 85% do total, já foram emitidas com os campos de IBS e CBS preenchidos em todos os itens.  Por outro lado, 137 mil ou 40,71% dos CNPJs analisados fecharam o primemiro semestre sem alcançar adesão total aos novos campos tributários. Destes, 28,47% ainda não aderiram aos novos padrões e 12,24% fizeram apenas uma adesão parcial. 

A análise também aponta diferenças importantes entre os estados. O Rio Grande do Sul apresentou a menor proporção de empresas sem adesão, de 19,89%, seguido por Santa Catarina, com 24,72%. Na outra ponta, Rio Grande do Norte, Ceará, Amazonas e Alagoas registraram índices superiores a 32% de CNPJs sem adesão, apesar de terem proporções relativamente baixas de notas fiscais não aderentes.

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São Paulo, maior emissor de notas fiscais do país, registrou 13,94% de notas de mercadorias sem os campos tributários exigidos, próximo da média nacional de 14,17%. No entanto, 30,21% dos CNPJs paulistas analisados ainda não haviam aderido, acima da média brasileira de 28,47%.

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reforma tributária
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